43.300 pertsona baino gehiago bizi dira Alzheimerrarekin Euskal Herrian: prebentzioa oinarrizkoa duen erronka handia
Adituen arabera, 2050. urterako 120.000 pertsona baino gehiago izan daitezke kaltetuak. Senideen eta zaintzaileen elkarteek, zaintzen dituztenen eskubideak aitortzearen garrantzia azpimarratu dute, eta ikusezin bihurtu ohi den lan hori nabarmendu dute.
Gaur, irailak 21, Alzheimerraren Munduko Eguna da; gaixotasun neurodegeneratiborik arruntena ikusarazteko eta gaitza dutenekin bizi direnak gogorarazteko eguna. Euskal Herrian, 43.300 pertsona inguruk dute gaixotasun hori. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 40.000 pertsona inguru dira, eta Nafarroan, berriz, 3.300 pertsona inguru. Gaixotasun horrek, oroitzapenak ezabatu eta kaltetuen zein ingurukoen bizitzak astintzen ditu.
Datu zehatzik ez dagoen arren, adituek ohartarazi dute gaixotasun horren intzidentzia handitzen ari dela. Ildo horretatik, 2050erako 120.000 baino gehiago izan litezke kaltetutako pertsonak, tratamendu eraginkorragoak garatzea lortzen ez bada.
Espainiar Estatuan ere egoera kezkagarria da: 800.000 bat pertsonak dute Alzheimerra, eta urtero 40.000 diagnostiko berri daude.
Aurten, leloa "Eskubideak berdinduz" da, pazienteez harago doan aldarrikapena; izan ere, gaixoak zaintzen dituztenen eskubideak aitortzearen garrantzia azpimarratu dute, lan hori ikusezin egin ohi baita eta karga emozional eta fisiko handia baitakar.
Adituek nabarmendu dutenez, detekzio goiztiarra da pronostikoa hobetzeko gakoetako bat. Testuinguru horretan, gero eta tratamendu hobegoak garatzen ari dira, eta horietako batzuk saiakuntza-fase aurreratuetan daude. Gainera, adimen artifiziala diagnostikoa, pazientearen jarraipena eta zaintzen dutenen bizi-kalitatea hobetzeko lagungarri izan daiteke.
Ikerketa, prebentzioa eta babesa dira gaixotasun honi aurre egiteko gako nagusiak. Gipuzkoan, adibidez, gertuko laguntza da ardatz nagusitetako bat, eta Euskal Herri osoko elkarteek laguntza-baliabideetan eta laguntza psikologikoan inbertsio handiagoa eskatzen dute.
Gainera, kontzientziazio-kanpainek prebentzioaren garrantzia azpimarratzen dute. Bizitza aktiboa mantentzea fisikoki, mentalki eta sozialki, baita tabakoa eta alkohola saihestea ere, gaitza garatzeko arriskua nabarmen murrizten dute.
Gaurko egunean, elkarteek, profesionalek eta familiek ahotsak batu dituzte Alzheimerra dutenei laguntza ematen dietenak ez ahazteko eta gizarte justuago, enpatikoago eta prestatuago bat eraikitzen jarraitzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Bi aktibista Kursaaleko zubitik zintzilikatu dira, Palestinaren aldeko manifestazio jendetsuaren ostean
Zinemaldiak eskaintzen duen foku mediatikoa aprobetxatuz, milaka pertsonak manifestazioa egin dute gaur arratsaldean Gipuzkoako hiriburuan. Amaieran, bi ekintzaile Kursaaleko zubitik zintzilikatu dira eta ordubetez baino gehiagoz eten dute trafikoa zubian, bai ibilgailuentzat, bai oinezkoentzat.
Bi ekintzaile Zurriolako zubitik zintzilikatu dira Donostian, Palestinaren alde egin duten manifestazioan
3.000 lagun bildu dira Gipuzkoako hiriburuan Gazan gertatzen ari den genozidioaren aurkako manifestazioan, Zinemaldiaren bigarren egunean. 19:30ean, bi ekintzaile Zurriolako zubitik zintzilikatu dira, eta dozenaka lagunek Kursaaleko zubia moztu dute bai ibilgailuentzat bai oinezkoentzat.
Esako urtegia bere edukieraren % 23an dago, azken urteetako mailarik txikienean
Nafarroako urtegiak edukieraren % 41ean daude batez beste. Esan, ostera, egoera bereziki zaila da. Urtegiko irudiak, drone batekin grabatuak.
Euskararen aldeko giza kate historikoa egin dute Igorren
700 lagunek baino gehiagok euskararen aldeko giza kate historikoa egin dute Igorren (Arratia). Arratiarrek gure hizkuntzaren aldeko irudi sinboliko zirraragarri eta indartsua osatu dute.
'Ibaitik Itsasora' martxa Hendaian amaitu da, Euskal Herrian zehar palestinar herriaren alde ibili ondoren
Ehunka pertsonak "genozidioa amaitzeko" eta "Israeli boikota egiteko" eskatu dute lau orduz Hendaiako kaleetan, eta "Europaren konplizitatea" salatu dute.
20 urteko gizon bat atxilotu dute Barakaldon, polizia-patruila bat jo, agente bati ukabilkada eman eta ihes egiteagatik
Ohe baten azpian eta poltsa batzuekin estalita aurkitu zuten ertzainek. Atxilotuak polizia-aurrekari ugari ditu, eta bikotekide ohiarengana hurbiltzea debekatzen zion kautelazko neurri bat urratu zuen ostegunean.
AP-1 autobidea itxi dute Eskoriatzan, Gasteizko noranzkoan, furgoneta batek eta kamioi batek talka egin ondoren
Istripua 08:50ean jazo da. Bertaratu diren osasun langileek furgoneta gidaria artatu behar izan dute, eta Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.
DBHko eta LHko irakasleentzako LEP handia egiten ari dira BECen
Urduritasuna eta ilusioa nagusi izan dira larunbat honetan, azterketak hastean. Guztira, 1.268 lanpostu eskainiko dira Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako irakasleen artean, eta bitarteko langileen tasa % 4ra murriztuko da.
Osakidetzak irailaren 24ko Mahai Sektorialean proposatuko du lehen mailako arretan psikologoak jartzea
Alberto Martinez Osasun sailburuak iragarri du Saila aztertzen ari dela beste LEP berezi bat deitzea betetzen zailak diren lanpostuetarako.