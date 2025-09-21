Alzheimerraren Munduko Eguna
43.300 pertsona baino gehiago bizi dira Alzheimerrarekin Euskal Herrian: prebentzioa oinarrizkoa duen erronka handia

Adituen arabera, 2050. urterako 120.000 pertsona baino gehiago izan daitezke kaltetuak. Senideen eta zaintzaileen elkarteek, zaintzen dituztenen eskubideak aitortzearen garrantzia azpimarratu dute, eta ikusezin bihurtu ohi den lan hori nabarmendu dute.

(Foto de ARCHIVO) [Sevilla] [Comunicacion.Csic.Andalucia] Ndp Científicos Del Csic Participan En La Obtención De La Escala De Riesgo Genético De Alzheimer Más Completa REMITIDA / HANDOUT por CSIC Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/9/2025

Zientzialari bat, Alzheimerraren inguruan ikertzen. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Gaur, irailak 21, Alzheimerraren Munduko Eguna da; gaixotasun neurodegeneratiborik arruntena ikusarazteko eta gaitza dutenekin bizi direnak gogorarazteko eguna. Euskal Herrian, 43.300 pertsona inguruk dute gaixotasun hori. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 40.000 pertsona inguru dira, eta Nafarroan, berriz, 3.300 pertsona inguru. Gaixotasun horrek, oroitzapenak ezabatu eta kaltetuen zein ingurukoen bizitzak astintzen ditu.

Datu zehatzik ez dagoen arren, adituek ohartarazi dute gaixotasun horren intzidentzia handitzen ari dela. Ildo horretatik, 2050erako 120.000 baino gehiago izan litezke kaltetutako pertsonak, tratamendu eraginkorragoak garatzea lortzen ez bada.

Espainiar Estatuan ere egoera kezkagarria da: 800.000 bat pertsonak dute Alzheimerra, eta urtero 40.000 diagnostiko berri daude.

Aurten, leloa "Eskubideak berdinduz" da, pazienteez harago doan aldarrikapena; izan ere, gaixoak zaintzen dituztenen eskubideak aitortzearen garrantzia azpimarratu dute, lan hori ikusezin egin ohi baita eta karga emozional eta fisiko handia baitakar.

MIAMI (United States), 17/09/2025.- Dean of Robert Stempel College of Public Health & Social Work at Florida International University Doctor Tomas R. Guilarte talks about the images of quantitative autoradiography displayed on a computer screen in his lab at Florida International University in Miami, Florida, USA, 17 September 2025. Florida International University is investigating Translocator Protein (TSPO), a biomarker of neuroinflammation, and its role in the progression of Alzheimer's disease. Early findings show that TSPO levels increase well before memory loss occurs, offering hope for early detection and improved treatments. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Adituek nabarmendu dutenez, detekzio goiztiarra da pronostikoa hobetzeko gakoetako bat. Testuinguru horretan, gero eta tratamendu hobegoak garatzen ari dira, eta horietako batzuk saiakuntza-fase aurreratuetan daude. Gainera, adimen artifiziala diagnostikoa, pazientearen jarraipena eta zaintzen dutenen bizi-kalitatea hobetzeko lagungarri izan daiteke.

Ikerketa, prebentzioa eta babesa dira gaixotasun honi aurre egiteko gako nagusiak. Gipuzkoan, adibidez, gertuko laguntza da ardatz nagusitetako bat, eta Euskal Herri osoko elkarteek laguntza-baliabideetan eta laguntza psikologikoan inbertsio handiagoa eskatzen dute.

Gainera, kontzientziazio-kanpainek prebentzioaren garrantzia azpimarratzen dute. Bizitza aktiboa mantentzea fisikoki, mentalki eta sozialki, baita tabakoa eta alkohola saihestea ere, gaitza garatzeko arriskua nabarmen murrizten dute.

Gaurko egunean, elkarteek, profesionalek eta familiek ahotsak batu dituzte Alzheimerra dutenei laguntza ematen dietenak ez ahazteko eta gizarte justuago, enpatikoago eta prestatuago bat eraikitzen jarraitzeko.

MIAMI (United States), 17/09/2025.- A laboratory technician procures rat brain samples in Doctor Tomas R. Guilarte's lab at Florida International University in Miami, Florida, USA, 17 September 2025. Florida International University is investigating Translocator Protein (TSPO), a biomarker of neuroinflammation, and its role in the progression of Alzheimer's disease. Early findings show that TSPO levels increase well before memory loss occurs, offering hope for early detection and improved treatments. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
