Suspendida la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona, por la caída de postes sobre la vía

La circulación de trenes entre las localidades guipuzcoanas de Villabona y Tolosa se encuentra interrumpida, desde media mañana de este domingo, debido a la caída de varios postes sobre las vías, según ha informado Adif.

La incidencia afecta tanto a los servicios de cercanías que opera Renfe en Gipuzkoa como a trenes de media y larga distancia, entre ellos algunos con destino u origen en ciudades como Madrid o Miranda de Ebro.

Entre los convoyes perjudicados figuran todos los trenes de la línea C1 de cercanías de San Sebastián, así como el Alvia que partía de San Sebastián hacia Madrid a las 08:20 horas, el tren entre Miranda de Ebro y Andoain de las 08:13 horas, el Intercity San Sebastián-Madrid de las 14:07 horas, otro servicio entre Andoain y Madrid previsto para las 14:15 horas, y el Alvia que conecta San Sebastián con Miranda de Ebro a las 16:52 horas.

Ante esta situación, Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo por carretera para trasladar a los pasajeros afectados, bien hasta sus destinos finales o, al menos, hasta la estación de Tolosa, desde donde podrán continuar su viaje en tren.

Un operario presente en la zona ha indicado a Diario Vasco que la interrupción podría extenderse durante toda la jornada.