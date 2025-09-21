GIPUZKOA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Suspendida la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona, por la caída de postes sobre la vía

Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo por carretera para trasladar a los pasajeros afectados, bien hasta sus destinos finales o, al menos, hasta la estación de Tolosa, desde donde podrán continuar su viaje en tren.
(Foto de ARCHIVO) Vías de tren EUROPA PRESS 05/7/2012
Euskaraz irakurri: Tolosa eta Villabona arteko tren-zirkulazioa bertan behera, trenbidera zutoinak erori ondoren
author image

EITB

Última actualización

La circulación de trenes entre las localidades guipuzcoanas de Villabona y Tolosa se encuentra interrumpida, desde media mañana de este domingo, debido a la caída de varios postes sobre las vías, según ha informado Adif.

La incidencia afecta tanto a los servicios de cercanías que opera Renfe en Gipuzkoa como a trenes de media y larga distancia, entre ellos algunos con destino u origen en ciudades como Madrid o Miranda de Ebro.

Entre los convoyes perjudicados figuran todos los trenes de la línea C1 de cercanías de San Sebastián, así como el Alvia que partía de San Sebastián hacia Madrid a las 08:20 horas, el tren entre Miranda de Ebro y Andoain de las 08:13 horas, el Intercity San Sebastián-Madrid de las 14:07 horas, otro servicio entre Andoain y Madrid previsto para las 14:15 horas, y el Alvia que conecta San Sebastián con Miranda de Ebro a las 16:52 horas.

Ante esta situación, Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo por carretera para trasladar a los pasajeros afectados, bien hasta sus destinos finales o, al menos, hasta la estación de Tolosa, desde donde podrán continuar su viaje en tren. 

Un operario presente en la zona ha indicado a Diario Vasco que la interrupción podría extenderse durante toda la jornada. 

Tolosa Villabona Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Viajes Accidentes de Tráfico Transporte público Renfe Madrid Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dos activistas se cuelgan del Puente de Zurriola en la manifestación a favor de Palestina que ha recorrido San Sebastián

Unos 3000 manifestantes han cortado el puente de Zurriola de Donostia-San Sebastián en torno a las 19:30 en una nueva protesta a favor de Gaza. Así lo ha asegurado un portavoz de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, que ha explicado que la movilización responde a la convocatoria de DisruptComplicity a nivel global. En señal de protesta, dos de los manifestantes se han colgado a cada lado del puente, cortando la vía pública que da acceso al Palacion Kursaal.

Cargar más