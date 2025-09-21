GIPUZKOA
Tolosa eta Villabona arteko tren-zirkulazioa bertan behera, trenbidera zutoinak erori ondoren

Renfek errepide bidezko garraio alternatiboko plan bat jarri du martxan, kaltetutako bidaiariak azken helmugetara edo, gutxienez, Tolosako geltokira eramateko, eta bertatik trenez jarraitu ahal izango dute bidaia.

EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Villabona eta Tolosa herrien arteko trenen zirkulazioa etenda dago, igande goizetik, trenbidera hainbat zutoin erori ondoren, Adifek jakitera eman duenez.

Eraginak Renfek Gipuzkoan erabiltzen dituen aldiriko trenei eragiten die, baita distantzia ertain eta luzeko trenei ere, horien artean batzuk Madrilera edo Miranda de Ebrora doazenak.

Kaltetutako tren zerbitzuen artean, honako hauek daude: Donostiako aldirietako C1 lineako tren guztiak, Donostiatik Madrilerantz 08:20an abiatzen zen trena, Miranda de Ebro eta Andoain arteko 08:13ko trena, Intercity Donostia-Madril  14:07ko zerbitzua, Andoain eta Madril artean 14:15eko beste zerbitzu bat, eta Donostia eta Miranda de Ebro lotzen dituena Alvia, 16:52an.

Egoera horren aurrean, Renfek errepide bidezko garraio alternatiboko plan bat jarri du abian, kaltetutako bidaiariak azken helmugaraino edo, gutxienez, Tolosako geltokirainoeramateko, eta bertatik trenez jarraitu ahal izango dute bidaia.

Langile batek Diario Vasco egunkariari adierazi dionez, baliteke etenaldia egun osoan luzatzea. 

