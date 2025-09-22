HOMICIDIO EN BILBAO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aburto apela a la colaboración ciudadana para detener a los autores del homicidio en Bilbao

18:00 - 20:00
Juan Mari Aburto, hoy, en declaraciones ante los medios.
Euskaraz irakurri: Aburtok herritarren laguntza eskatu du Bilboko hilketaren egileak atxilotzeko
author image

EITB

Última actualización

"El día de ayer fue muy duro", ha lamentado el alcalde de Bilbao, para añadir que "lo que nos queda es seguir trabajando para mejorar la seguridad en Bilbao tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista punitivo". En ese sentido, Aburto espera que la Ertzaintza "logre detener a los culpables y ponerlos a disposición de la justicia para que no quede impune un acto de esta naturaleza" y ha apelado a la ciudadanía para pedir su colaboración. 

Bilbao Bizkaia Asesinatos Ertzaintza Juan Maria Aburto Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más