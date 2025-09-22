Gimnasio sobre ruedas
Mogie Gym lleva el gimnasio a los pueblos del Pirineo navarro

Tras el volante, Aritz Carballo ha convertido una simple furgoneta en un espacio totalmente equipado para entrenar, recorriendo zonas rurales del Pirineo navarro donde hasta ahora no había gimnasios. Su meta es llevar la actividad física y los hábitos saludables a quienes no tienen un acceso fácil a ellos.
Euskaraz irakurri: Mogie Gym: gurpil gaineko kirola Pirinioetako herrietan
author image

Naiara Ballesteros | EITB

Última actualización

Navarra Sociedad

