Un hombre, acusado de agresión sexual por tocar los genitales al empleado de un comercio de Vitoria

Al parecer, el sospechoso se acercó al trabajador mientras se encontraba reponiendo productos y le tocó sus genitales.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute denda bateko langileari genitalak ukitzea leporatuta, Gasteizen
Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre de 45 años ha sido detenido y acusado de un delito de agresión sexual después de supuestamente haber tocado los genitales a un trabajador de establecimiento comercial de Vitoria.

Los hechos sucedieron sobre las 21:15 horas del pasado viernes. A esa hora la Central de Coordinación de la Policía Local de Vitoria fue informada de que en un comercio ubicado en la Avenida Gasteiz varias personas estaban forcejeando con un varón que se mostraba agresivo.

Cuando los agentes se aproximaban al establecimiento, pudieron observar a través de las cristaleras cómo un empleado forcejeaba con un hombre al que reconocieron porque minutos antes había sido objeto de una intervención policial "por estar causando problemas".

Tras separar a ambos hombres, entrevistarse con los presentes y visualizar las imágenes del sistema de videovigilancia, los policías determinaron que el sospechoso había accedido al establecimiento y mientras un empleado se encontraba reponiendo productos se acercó a él y le tocó sus genitales.

Por este motivo fue arrestado acusado de un delito de agresión sexual.

Vitoria-Gasteiz Delitos Sociedad

