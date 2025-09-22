ARABA
Gizon bat atxilotu dute denda bateko langileari genitalak ukitzea leporatuta, Gasteizen

Antza denez, susmagarria langilearengana hurbildu zen, produktuak apaletan jartzen ari zenean, eta genitalak ukitu zizkion.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

45 urteko gizon bat atxilotu dute sexu-eraso delitu bat leporatuta, ustez Gasteizko denda bateko langile bati genitalak ukitzeagatik.

Gertakariak joan den ostiraleko 21:15 aldera izan ziren. Ordu horretan, Gasteizko Udaltzaingoaren Koordinazio Zentralari jakinarazi zioten Gasteiz etorbideko saltoki batean hainbat pertsona borrokan ari zirela oldarkor agertzen zen gizon batekin.

Agenteak establezimendura hurbiltzen ari zirela, kristaletik ikusi zuten langile bat borrokan ari zela gizon batekin, eta ezagutu egin zuten, minutu batzuk lehenago ere gizon bera atxiki baitzuten "arazoak sortzen ari zelako".

Dendan borrokan ari ziren bi gizonak bereizi, bertan zeudenekin hitz egin eta bideozaintza-sistemaren irudiak ikusi ondoren, agenteek ondorioztatu zuten susmagarriak langileari genitalak ukitu zizkiola hura produltuak apaletan jartzen ari zenean.

Hori dela eta, atxilotu egin zuten, sexu-eraso delitu bat egotzita.

