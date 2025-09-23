Detienen al responsable de un prostíbulo en Aduna (Gipuzkoa) por explotación y tentativa de agresión sexual

El responsable de un prostíbulo de Aduna (Gipuzkoa) ha sido detenido este lunes acusado de explotación sexual y de intentar agredir a una de las mujeres prostituidas en el local, quien denunció sufrir un trato degradante y haber sido inducida al consumo de drogas.

Según informa el Departamento de Seguridad en una nota, la afectada presentó el sábado una denuncia por las condiciones de explotación que se daban en el citado local, cuyo responsable "exigía la realización de servicios durante horas seguidas sin descanso" y "obligando" a las mujeres "a realizar trabajos en contra de su voluntad".

Asimismo, el trato en general "era degradante" y, según la víctima, "en el local se estaría facilitando sustancias estupefacientes tanto a los clientes como al personal que trabaja allí".

La perjudicada reveló, además, que en una ocasión el ahora detenido la intentó agredir sexualmente, aunque finalmente ella pudo "zafarse y escapar de la habitación".

Debido a su situación de "vulnerabilidad", la víctima habría soportado en este contexto "situaciones difíciles y denigrantes durante varios meses por miedo a represalias, hasta que el pasado sábado se decidió a denunciar los hechos".

Tras diversas investigaciones para comprobar lo ocurrido, este lunes por la mañana la Ertzaintza detuvo al responsable del local, un varón de 66 años, como presunto autor de los delitos de prostitución e intento de agresión sexual.