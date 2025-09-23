Sexu-esplotazioa
Adunako prostituzio-etxe bateko arduraduna atxilotu dute, sexu esplotazioa eta sexu eraso baten saiakera leporatuta

Lokaleko langileetako batek tratu umiliagarria jasan zuela eta drogak kontsumitzera behartu zutela salatu zuen, besteak beste.

Agentziak | EITB

Ertzaintzak 66 urteko gizonezko bat atxilotu du Adunan (Gipuzkoa), prostituzioaren bidez sexu esplotazioa egitea eta sexu eraso baten saiakera egotzita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, prostituzio-etxe bateko arduraduna da gizona, eta salaketa batek piztu zuen ikerketa joan den larunbatean, klubeko langile batek jasandako egoera salatu ostean.

Emakumeak azaldu zuenez, lokaleko arduradunak baldintza jasanezinak ezartzen zizkien: atsedenik gabe ordu luzez lan egitera behartu, eta beren borondatearen aurkako zerbitzuak eskaintzera derrigortu. Halaber, langileek jasan behar zuten tratu umiliagarria salatu zuen, eta behin, arduraduna haren aurka sexu erasoa egiten saiatu zela, baina gelatik ihes egitea lortu zuen.

Salaketaren arabera, klubeko arduradunak substantzia sorgorgarriak eskaintzen zizkien bai bezeroei bai bertan lan egiten zutenei, kontsumitzera bultzatuz. Emakumeak hainbat hilabetez pairatu zituen egoera horiek, errepresalien beldur, eta azkenean larunbatean erabaki zuen Ertzaintzara jotzea.

Ikerketaren ondoren, astelehen goizean atxilotu zuten 66 urteko gizonezkoa. Segurtasun Sailak adierazi duenez, gizonezkoari sexu esplotazioaren delitua eta sexu eraso baten saiakera leporatzen dizkiote.

