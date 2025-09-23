Este martes
La niebla obliga a desviar siete vuelos que iban a aterrizar en el Aeropuerto de Bilbao

Los vuelos de primera hora de la mañana procedentes de Madrid, Alicante, Basilea, Barcelona, Viena y París han sido desviados a Santander, uno de ellos ha tenido que regresar a Madrid y otro a Zaragoza, a consecuencia de la baja visibilidad en el aeropuerto de Loiu.

BILBOKO AIREPORTUA LOIU AEROPUERTO HAIZEA EFE
Imagen de archivo de un avión aterrizando en el aeropuerto de Loiu. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bilboko Aireportuan lurreratzekoak ziren sei hegaldi desbideratu behar izan dituzte lainoagatik
author image

EITB

Siete vuelos procedentes de distintas parte del Estado español, Suiza y Francia que iban a aterrizar este martes en el Aeropuerto de Bilbao han tenido que ser desviados a consecuencia de la niebla.

Los vuelos desviados procedían de Madrid (2 vuelos), Alicante, Basilea (Suiza), Barcelona, Viena y París (Francia). Debido a la baja visibilidad a primeras horas de la mañana en el aeropuerto de Loiu, cinco de ellos han sido desviados y finalmente han aterrizado en Santander, un sexto vuelo ha regresado a Madrid, y el séptimo que sido enviado a Zaragoza.

AENA aconseja consultar el estado de los vuelos antes de acudir al aeropuerto. 

