Siete vuelos procedentes de distintas parte del Estado español, Suiza y Francia que iban a aterrizar este martes en el Aeropuerto de Bilbao han tenido que ser desviados a consecuencia de la niebla.

Los vuelos desviados procedían de Madrid (2 vuelos), Alicante, Basilea (Suiza), Barcelona, Viena y París (Francia). Debido a la baja visibilidad a primeras horas de la mañana en el aeropuerto de Loiu, cinco de ellos han sido desviados y finalmente han aterrizado en Santander, un sexto vuelo ha regresado a Madrid, y el séptimo que sido enviado a Zaragoza.

AENA aconseja consultar el estado de los vuelos antes de acudir al aeropuerto.