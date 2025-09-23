Bilboko Aireportuan lurreratzekoak ziren zazpi hegaldi desbideratu behar izan dituzte lainoagatik
Madriletik, Alacantetik, Basileatik, Bartzelonatik, Vienatik eta Paristik goizeko lehen orduko zetozen hegaldiak Santanderrera desbideratu dituzte. Horietako bat Madrilera itzuli behar izan da, eta azken bat Zaragozara bidali dute. Loiuko aireportuan zabaldutako laino mardulagatik.
Espainiar Estatuko, Suitzako eta Frantziako hainbat lekuetatik zetozen eta Bilboko Aireportuan lurreratzekoak ziren zazpi hegaldi desbideratu behar izan dituzte astearte honetako lehen orduetan, Loiuko aireportuan zabaldutako lainoaren ondorioz.
Desbideratutako hegaldiak Madrildik (2 hegaldi), Alacantetik, Basileatik (Suitza), Bartzelonatik, Vienatik eta Paristik (Frantzia) zetozen. Goizeko lehen orduetan Loiuko aireportuan zegoen lainoagatik, horietako bost desbideratu egin dituzte eta, azkenean, Santanderren lurreratu dira. Seigarren bat Madrilera itzuli da, eta zazpigarrena Zaragozara eraman dute.
Aireportura joan aurretik hegaldien egoera kontsultatzeko gomendatu du AENAk.
