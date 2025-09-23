Astearte honetan
Bilboko Aireportuan lurreratzekoak ziren zazpi hegaldi desbideratu behar izan dituzte lainoagatik

Madriletik, Alacantetik, Basileatik, Bartzelonatik, Vienatik eta Paristik goizeko lehen orduko zetozen hegaldiak Santanderrera desbideratu dituzte. Horietako bat Madrilera itzuli behar izan da, eta azken bat Zaragozara bidali dute. Loiuko aireportuan zabaldutako laino mardulagatik. 

BILBOKO AIREPORTUA LOIU AEROPUERTO HAIZEA EFE
Loiuko aireportuan lurreratzen ari den hegazkin baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE
EITB

Espainiar Estatuko, Suitzako eta Frantziako hainbat lekuetatik zetozen eta Bilboko Aireportuan lurreratzekoak ziren zazpi hegaldi desbideratu behar izan dituzte astearte honetako lehen orduetan, Loiuko aireportuan zabaldutako lainoaren ondorioz.

Desbideratutako hegaldiak Madrildik (2 hegaldi), Alacantetik, Basileatik (Suitza), Bartzelonatik, Vienatik eta Paristik (Frantzia) zetozen. Goizeko lehen orduetan Loiuko aireportuan zegoen lainoagatik, horietako bost desbideratu egin dituzte eta, azkenean, Santanderren lurreratu dira. Seigarren bat Madrilera itzuli da, eta zazpigarrena Zaragozara eraman dute.

Aireportura joan aurretik hegaldien egoera kontsultatzeko gomendatu du AENAk.

Gizartea Bilbo Bilboko Aireportua

