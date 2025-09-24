Muere un hombre de 44 años en un accidente de tráfico en Arrigorriaga al caer con su coche a la AP-68

Un hombre de 44 años ha fallecido a primera hora de esta tarde al precipitarse el vehículo que conducía desde la carretera de Abusu-Arrigorriaga a la autovía AP-68, a la entrada de Bilbao.

Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el accidente ha ocurrido sobre las 15:45 horas al salirse un turismo de la calzada cuando circulaba por la carretera BI-3723 y precipitarse al arcén de la AP-68.

Como consecuencia del impacto, ha fallecido el conductor y único ocupante del vehículo siniestrado.