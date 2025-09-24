TRAFIKO ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

44 urteko gizonezko bat hil da Arrigorriagan, autoarekin BI-3723 errepidetik AP-68ra erorita

Lau metrotan behera erori da ibilgailua. Pertsona bakarra zihoan barruan, eta tokian bertan zendu da.

istripua arrigorriaga trafikoa
author image

EITB

Azken eguneratzea

44 urteko auro-gidari bat hil da, gaur arratsaldean,  BI-3723 errepidetik zihoala, Arrigorriagako Abusu auzoaren parean, ibilgailua AP-68 autobidera erori ondoren. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, 15:45 inguruan izan da ezbeharra, Bilborako sarreran. Autobideko bazterbidera erori da autoa, eta gidaria tokian bertan hil da. 

 

 

 

Trafiko Istripuak Arrigorriaga Bizkaia Trafikoa Trafiko istripuen biktimak Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Esther Saavedra ELA sindikatua
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sindikatuek "propagandatzat" jo dute Osakidetzak Lehen Mailako Arretako 13 zentrotan psikologia zerbitzua eskainiko duela iragarri izana

ELA eta LAB sindikatuek ohartarazi dutenez, psikologo hauek "ez dute espezialitaterik, eta ezin izango dute tratamendurik diagnostikatu edo bideratu". Lehen Mailako Arretako osasun zentroetan psikologia zerbitzua ezarriko duen proiektu pilotua aurkeztu die Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Osakidetzako sindikatuei. Osasun Sailak iragarri duenez, helburua "anbulatorioetako arreta emozionalaren irisgarritasuna hobetzea" da.

Glaziarrak agurtzen
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EITBren "Glaziarrak agurtzen" lanak aitortza lortu du nazioarte mailan, Venice TV Awards sarietan

Nazioarteko telebista-programen berrikuntza eta bikaintasuna saritzen dituzte Veneziako Telebista golardoek, eta Cross Platform Programming atalean izendatu dute proiektua, EITBk eduki berritzaile eta hainbat euskarritan emititzearen alde egindako apustua aitortuta. Glaziarrak agurtzen PRIMERANen, Euskal Telebistan eta ORAINen estreinatu zen, guztietan egokitutako lengoaia eta formatuak erabilita.

Gehiago kargatu