SUCESO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Desalojada la escuela de Kontxa de Bilbao por un incendio en un transformador

Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 8:50 horas, una intensa humareda ha comenzado a salir del interior del centro escolar, por lo que se ha procedido a desalojar al personal y alumnado que se encontraba dentro a esa hora.
Desalojada la escuela de Kontxa de Bilbao por un incendio en un transformador
Desalojo en la escuela de Kontxa de Bilbao. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bilboko Kontxa eskola hustu dute transformadore batean izandako sute baten ondorioz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Colegio Juan Manuel Sánchez Marcos de Bilbao, conocido como la escuela de Kontxa, ha tenido que ser desalojado esta mañana ante la intensa humareda ocasionada por el incendio de un transformador.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 8.50 horas, una intensa humareda ha comenzado a salir del interior del centro escolar, por lo que se ha procedido a desalojar al personal y alumnado que se encontraba dentro a esa hora.

Los bomberos se han desplazado al lugar para sofocar las llamas, originadas en un transformador, y ventilar la escuela. 

Bilbao Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

“Con estas voces en contra, la negociación es más difícil y los objetivos son menos ambiciosos”

Pese a la urgencia que marca la crisis por el calentamiento global, los grandes países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Italia y Polonia, han rechazado la propuesta de la Comisión Europea de reducir las emisiones de efecto invernadero en un 90 % para 2040. Jon Sampedro, investigador de BC3 explica cuales han sido las razones principales por las que se han opuesto al objetivo.
Cargar más