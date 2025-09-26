Bilboko Kontxa eskola hustu dute transformadore batean izandako sute baten ondorioz
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ikastetxe barrutik ke asko ateratzen hasi da 08:50ean, eta ordu horretan barruan zeuden langileak eta ikasleak bertatik irtenarazi dituzte.
Bilboko Juan Manuel Sanchez Marcos ikastetxea, Kontxako eskola izenarekin ezaguna, hustu behar izan dute gaur goizean, transformadore batean izandako suteak eragindako kearen ondorioz.
Suhiltzaileak bertaratu dira garrak itzali eta eskola aireztatzera.
