Detenido un joven de 18 años en Bilbao tras asestar varios navajazos a otro joven

La Ertzaintza detuvo anoche a un joven de 18 años por intento de homicidio en Jardines de Albia, en el barrio de Abando. El arrestado asestó varios navajazos a la víctima que fue trasladada al hospital.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Bilbon, beste gazte bati labankada batzuk emateagatik

La Ertzaintza detuvo anoche a un joven de 18 años por intento de homicidio. El arrestado asestó varios navajazos a la víctima que fue trasladada al hospital.

Los hechos se produjeron pasadas las nueve de la noche en el barrio bilbaíno de Abando. Víctima y agresor se conocían por haber tenido algún desencuentro anterior. Tras encontrarse en la calle, el más joven arremetió contra el contrincante a navajazos provocándole cortes en el cuello, tórax y otras partes del cuerpo. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, en principio, con heridas que no revestían gravedad.

El autor de la agresión fue retenido por varios viandantes y los recursos policiales personados en el lugar se hicieron cargo del mismo procediendo a su detención, acusado de un delito de intento de homicidio. El arma utilizada fue localizada en un contenedor cercano al lugar de los hechos.

El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial esta misma mañana.

La Diputación de Álava afirma que nunca habían recibido ninguna queja sobre las colonias de Bernedo

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, ha afirmado que la Diputación Foral de Álava se va reunir en los próximos días con las familias afectadas para conocer de primera mano sus testimonios. Además, Del Val ha señalado están recabando toda la información sobre estas colonias para ver qué medidas va a tomar la institución foral. "Son unos hechos totalmente denunciables", ha añadido la diputada.
