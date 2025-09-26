Detenido un joven de 18 años en Bilbao tras asestar varios navajazos a otro joven
La Ertzaintza detuvo anoche a un joven de 18 años por intento de homicidio. El arrestado asestó varios navajazos a la víctima que fue trasladada al hospital.
Los hechos se produjeron pasadas las nueve de la noche en el barrio bilbaíno de Abando. Víctima y agresor se conocían por haber tenido algún desencuentro anterior. Tras encontrarse en la calle, el más joven arremetió contra el contrincante a navajazos provocándole cortes en el cuello, tórax y otras partes del cuerpo. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, en principio, con heridas que no revestían gravedad.
El autor de la agresión fue retenido por varios viandantes y los recursos policiales personados en el lugar se hicieron cargo del mismo procediendo a su detención, acusado de un delito de intento de homicidio. El arma utilizada fue localizada en un contenedor cercano al lugar de los hechos.
El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial esta misma mañana.
Más noticias sobre sociedad
LAB, CC. OO. y Steilas convocan un paro de cuatro horas por Palestina para el 15 de octubre
En una nota, las citadas centrales han señalado que será una jornada de "lucha, de movilización y asambleas de trabajadores" en los distintos centros de trabajo.
Zupiria pide a las familias de los niños del campamento de Bernedo que denuncien si creen que hay delito
Ha sido después de que la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica haya acusado a las instituciones vascas "del PNV" de no proteger a estos menores y de mirar "hacia otro lado".
¿Qué controles pasan las colonias de verano?
Tras la polémica generada en torno a los campamentos de Bernedo, se ha abierto el debate sobre los requisitos que deben cumplir las colonias de verano.
Usuarias de los udalekus de Bernedo: 'Mientras nos duchaban, los monitores también estaban desnudos'
Recogemos testimonios de dos chicas que estuvieron en los udalekus de Bernedo hace 16 años. Aseguran que durante su estancia ya ocurrían los hechos denunciados actualmente.
La Diputación de Álava afirma que nunca habían recibido ninguna queja sobre las colonias de Bernedo
La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, ha afirmado que la Diputación Foral de Álava se va reunir en los próximos días con las familias afectadas para conocer de primera mano sus testimonios. Además, Del Val ha señalado están recabando toda la información sobre estas colonias para ver qué medidas va a tomar la institución foral. "Son unos hechos totalmente denunciables", ha añadido la diputada.
Un hombre retiene y agrede durante tres días a su expareja en una vivienda de Vitoria-Gasteiz
El hombre ha sido detenido acusado de los delitos de quebrantamiento de medida judicial y de lesiones a su pareja en el ámbito de la violencia de género.
Batuz Aldatu presenta un acuerdo sociopolítico para impulsar un "nuevo renacimiento" del euskera, con la universalización del conocimiento como eje
La propuesta recoge las bases del "salto necesario" que consideran en las políticas lingüísticas, siempre sobre la base del consenso social. Además, los firmantes interpelan a las instituciones a adoptar "políticas públicas valientes y ambiciosas".
Vitoria-Gasteiz acoge el fin de semana una nueva edición del Mercado Medieval
Como novedad, el Ayuntamiento utilizará el Jardín de Falerina para emplazar el campamento medieval de las tres culturas, en el que poder encontrar actividades durante toda la jornada. En este punto se celebrarán luchas de bandos, talleres, y actividades participativas representativas de los asentamientos de la Edad Media.
Desalojada la escuela de Kontxa de Bilbao por un incendio en un transformador
Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 8:50 horas, una intensa humareda ha comenzado a salir del interior del centro escolar, por lo que se ha procedido a desalojar al personal y alumnado que se encontraba dentro a esa hora.
Los educadores de los udalekus de Bernedo denuncian "mentiras y ataques tránsfobos"
Los educadores aclaran en una declaración conjunta que no es cierto que se obligue a niños y jóvenes a desnudarse y destacan que el debate sobre las duchas mixtas se ha utilizado para difundir "discursos llenos de transfobia".