18 urteko mutil bat atxilotu dute Bilbon, beste bati labankadak ematea egotzita

Ertzaintzak 18 urteko mutil bat atxilotu zuen bart Abando auzoan, hilketa saiakera egotzita. Atxilotuak hainbat labankada eman dizkio biktimari.

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 18 urteko mutil bat atxilotu du bart, hilketa saiakera egotzita. Atxilotuak hainbat labankada eman zizkion biktimari, eta, ondorioz, ospitalera eraman behar izan zuten. 

Gertakaria gaueko bederatziak aldera gertatu zen, Bilboko Abando auzoan. Biktima eta erasotzailea elkar ezagutzen zuten aurretik, eta, antza, desadostasun bat izan zuten iraganean. 

Kalean zegoela, gazteenak labankadaz eraso zion aurkariari, lepoan, toraxean eta gorputzeko beste atal batzuetan zauriak eginez. Biktima ospitalera eraman behar izan zuten.

Atxilotuak polizia-aurrekari ugari ditu, eta gaur goizean bertan utzi dute epailearen esku.

