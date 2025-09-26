Ingresa en prisión tras ser detenido dos veces en dos días por sendas agresiones sexuales en Basauri y Bilbao

Un individuo de 22 años ha ingresado en prisión, por orden del juez, tras ser detenido dos veces en los dos últimos días por sendas agresiones sexuales cometidas en Basauri y Bilbao, según ha informado el Departamento vssco de Seguridad.

Este sujeto fue detenido este pasado miércoles por La Ertzaintza, en colaboración con la Policía Municipal de Bilbao, por la comisión de dos delitos contra la libertad sexual, por intento de robo con violencia de un teléfono móvil a una mujer y lesiones al hombre que trataba de ayudar a la víctima.

El pasado lunes por la noche, una mujer denunciaba una agresión sexual cometida en Bilbao por un joven que, sin su consentimiento, había procedido a realizarle tocamientos. Según la víctima, el acto había finalizado al percatarse el autor que estaba dando aviso a la policía.

A la tarde del día siguiente, otra mujer que se disponía a entrar en un portal fue atacada por un joven que se abalanzó sobre ella de forma violenta y le realizó diversos tocamientos en sus partes íntimas. Los gritos de la joven solicitando ayuda hicieron desistir al agresor, que huyó del lugar.

Poco después, a primera hora de la noche, un hombre, cuya descripción coincidía plenamente con la del autor de las dos agresiones anteriores, atacó a otra mujer, a la que golpeó y tiró al suelo mientras le robaba el teléfono móvil en las inmediaciones del barrio bilbaíno de Solokoetxe.

Asimismo, un viandante que ayudó a la víctima fue golpeado con gran violencia y ambas víctimas tuvieron que acudir a un centro sanitario para ser asistidos de las lesiones provocadas por el agresor.

Con todas estas informaciones, la Ertzaintza comenzó a investigar los hechos y a compartir los datos con la Policía Municipal de Bilbao, consiguiendo localizar ayer por la tarde al agresor en una calle de Santutxu, donde fue detenido por la comisión de los delitos de agresión sexual, robo con violencia y lesiones.

Se da la circunstancia que el mismo individuo había sido detenido el día anterior por otro delito contra la libertad sexual en el municipio de Basauri, siendo la víctima una mujer que paseaba con su perro. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial esta misma mañana y el Juez de Guardia ha decretado su ingreso en la prisión de Basauri.