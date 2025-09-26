Basaurin eta Bilbon sexu-erasoak egiteagatik bi aldiz atxilotu ondoren espetxeratu dute
Ertzaintzak gizon bat atxilotu du, Bilboko Udaltzaingoarekin elkarlanean, sexu-askatasunaren aurkako bi delitu egiteagatik, emakume bati telefono mugikor bat indarrez lapurtzen saiatzeagatik eta biktimari lagundu nahi zion gizonari lesioak eragiteagatik.
22 urteko gizon bat espetxeratu dute, epailearen aginduz, azken bi egunetan Basaurin eta Bilbon egindako sexu erasoengatik bi aldiz atxilotu ostean, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Astelehen gauean, emakume batek gazte batek Bilbon egindako sexu-eraso bat salatu zuen. Haren baimenik gabe, ukituak egin zizkion. Biktimaren arabera, egileak poliziari abisua ematen ari zitzaiola ohartu zenean amaitu zuen abusua.
Hurrengo eguneko arratsaldean, gazte batek eraso egin zion atari batean sartzera zihoan beste emakume bati. Eraso egin zion, bortizki, eta ukituak egin zizkion barruko aldeetan. Emakumeak laguntza eskatzeko oihu egin eta ihes egin zuen erasotzaileak.
Handik gutxira, gaueko lehen orduan, aurreko bi erasoen egilearen deskribapenarekin bat zetorren gizon batek beste emakume bati eraso zion, eta jo eta lurrera bota zuen telefono mugikorra lapurtzen zion bitartean, Bilboko Solokoetxe auzoaren inguruan.
Era berean, biktimari lagundu zion oinezko bat indarkeria handiz kolpatu zuten, eta bi biktimek osasun-zentro batera joan behar izan zuten, erasotzaileak eragindako lesioak sendatzeko.
Informazio horrekin guztiarekin, Ertzaintza gertatutakoa ikertzen eta Bilboko Udaltzaingoarekin datuak partekatzen hasi zen, eta atzo arratsaldean erasotzailea aurkitu zuen Santutxuko kale batean. Bertan atxilotu zuten, sexu-erasoa, indarkeriaz egindako lapurreta eta lesioak egotzita.
Gainera, gizon bera aurreko egunean atxilotu zuten , sexu-askatasunaren aurkako beste delitu bat egotzita, Basaurin. Biktima txakurrarekin paseatzen ari zen emakume bat zen. Atxilotua, polizia-aurrekari ugari dituena, epailearen esku utzi dute gaur goizean bertan, eta guardiako epaileak Basauriko espetxera bidaltzea agindu du.
