La Diputación de Álava afirma que nunca habían recibido ninguna queja sobre las colonias de Bernedo

Ana del Val
18:00 - 20:00
Ana Del Val. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Arabako Foru Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute kexarik jaso Bernedoko udalekuen inguruan

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, ha afirmado que la Diputación Foral de Álava se va reunir en los próximos días con las familias afectadas para conocer de primera mano sus testimonios. Además, Del Val ha señalado están recabando toda la información sobre estas colonias para ver qué medidas va a tomar la institución foral. "Son unos hechos totalmente denunciables", ha añadido la diputada.

