Un hombre retiene y agrede durante tres días a su expareja en una vivienda de Vitoria-Gasteiz

Un hombre de 61 años ha sido detenido por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz acusado de haber retenido durante tres días a su expareja en una vivienda de la capital alavesa y de haberla agredido durante ese tiempo.



Curiosamente fue el propio hombre quien a primera hora de la tarde de este jueves llamó al 092 para denunciar que su expareja, a la que no podía acercarse porque tenía una orden de alejamiento, estaba en su portal tocando el timbre de su vivienda, ubicada en el barrio de Arriaga-Lakua.



Cuando los agentes llegaron al lugar se entrevistaron con el hombre y con un testigo. De manera paralela, otra patrulla localizó en la calle a la mujer, a la que conocían de intervenciones anteriores.



Tras escuchar todos los testimonios, los agentes descubrieron que el hombre había permitido a la mujer acceder a su vivienda, que después la mantuvo retenida en el interior del piso durante tres días y que "incluso la agredió físicamente", según ha informado la Policía Local en una nota.



A la vista de este descubrimiento, los agentes detuvieron al hombre acusado de los delitos de quebrantamiento de medida judicial y de lesiones a su pareja en el ámbito de la violencia de género.