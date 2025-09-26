Violencia machista
Un hombre retiene y agrede durante tres días a su expareja en una vivienda de Vitoria-Gasteiz

El hombre ha sido detenido acusado de los delitos de quebrantamiento de medida judicial y de lesiones a su pareja en el ámbito de la violencia de género.
Euskaraz irakurri: Gizon batek bikotekide ohia hiru egunez atxiki eta eraso egin dio Gasteizko etxebizitza batean
EITB

Última actualización

Un hombre de 61 años ha sido detenido por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz acusado de haber retenido durante tres días a su expareja en una vivienda de la capital alavesa y de haberla agredido durante ese tiempo.

Curiosamente fue el propio hombre quien a primera hora de la tarde de este jueves llamó al 092 para denunciar que su expareja, a la que no podía acercarse porque tenía una orden de alejamiento, estaba en su portal tocando el timbre de su vivienda, ubicada en el barrio de Arriaga-Lakua.

Cuando los agentes llegaron al lugar se entrevistaron con el hombre y con un testigo. De manera paralela, otra patrulla localizó en la calle a la mujer, a la que conocían de intervenciones anteriores.

Tras escuchar todos los testimonios, los agentes descubrieron que el hombre había permitido a la mujer acceder a su vivienda, que después la mantuvo retenida en el interior del piso durante tres días y que "incluso la agredió físicamente", según ha informado la Policía Local en una nota.

A la vista de este descubrimiento, los agentes detuvieron al hombre acusado de los delitos de quebrantamiento de medida judicial y de lesiones a su pareja en el ámbito de la violencia de género.

Violencia machista Machismo Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad

