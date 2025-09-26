Un hombre retiene y agrede durante tres días a su expareja en una vivienda de Vitoria-Gasteiz
Un hombre de 61 años ha sido detenido por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz acusado de haber retenido durante tres días a su expareja en una vivienda de la capital alavesa y de haberla agredido durante ese tiempo.
Curiosamente fue el propio hombre quien a primera hora de la tarde de este jueves llamó al 092 para denunciar que su expareja, a la que no podía acercarse porque tenía una orden de alejamiento, estaba en su portal tocando el timbre de su vivienda, ubicada en el barrio de Arriaga-Lakua.
Cuando los agentes llegaron al lugar se entrevistaron con el hombre y con un testigo. De manera paralela, otra patrulla localizó en la calle a la mujer, a la que conocían de intervenciones anteriores.
Tras escuchar todos los testimonios, los agentes descubrieron que el hombre había permitido a la mujer acceder a su vivienda, que después la mantuvo retenida en el interior del piso durante tres días y que "incluso la agredió físicamente", según ha informado la Policía Local en una nota.
A la vista de este descubrimiento, los agentes detuvieron al hombre acusado de los delitos de quebrantamiento de medida judicial y de lesiones a su pareja en el ámbito de la violencia de género.
Zupiria pide a las familias de los niños del campamento de Bernedo que denuncien si creen que hay delito
Ha sido después de que la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica haya acusado a las instituciones vascas "del PNV" de no proteger a estos menores y de mirar "hacia otro lado".
¿Qué controles pasan las colonias de verano?
Tras la polémica generada en torno a los campamentos de Bernedo, se ha abierto el debate sobre los requisitos que deben cumplir las colonias de verano.
Usuarias de los udalekus de Bernedo: 'Mientras nos duchaban, los monitores también estaban desnudos'
Recogemos testimonios de dos chicas que estuvieron en los udalekus de Bernedo hace 16 años. Aseguran que durante su estancia ya ocurrían los hechos denunciados actualmente.
La Diputación de Álava afirma que nunca habían recibido ninguna queja sobre las colonias de Bernedo
La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, ha afirmado que la Diputación Foral de Álava se va reunir en los próximos días con las familias afectadas para conocer de primera mano sus testimonios. Además, Del Val ha señalado están recabando toda la información sobre estas colonias para ver qué medidas va a tomar la institución foral. "Son unos hechos totalmente denunciables", ha añadido la diputada.
Batuz Aldatu presenta un acuerdo sociopolítico para impulsar un "nuevo renacimiento" del euskera, con la universalización del conocimiento como eje
La propuesta recoge las bases del "salto necesario" que consideran en las políticas lingüísticas, siempre sobre la base del consenso social. Además, los firmantes interpelan a las instituciones a adoptar "políticas públicas valientes y ambiciosas".
Vitoria-Gasteiz acoge el fin de semana una nueva edición del Mercado Medieval
Como novedad, el Ayuntamiento utilizará el Jardín de Falerina para emplazar el campamento medieval de las tres culturas, en el que poder encontrar actividades durante toda la jornada. En este punto se celebrarán luchas de bandos, talleres, y actividades participativas representativas de los asentamientos de la Edad Media.
Desalojada la escuela de Kontxa de Bilbao por un incendio en un transformador
Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 8:50 horas, una intensa humareda ha comenzado a salir del interior del centro escolar, por lo que se ha procedido a desalojar al personal y alumnado que se encontraba dentro a esa hora.
Los educadores de los udalekus de Bernedo denuncian "mentiras y ataques tránsfobos"
Los educadores aclaran en una declaración conjunta que no es cierto que se obligue a niños y jóvenes a desnudarse y destacan que el debate sobre las duchas mixtas se ha utilizado para difundir "discursos llenos de transfobia".
Detenido un joven de 18 años en Bilbao tras asestar varios navajazos a otro joven
La Ertzaintza detuvo anoche a un joven de 18 años por intento de homicidio en Jardines de Albia, en el barrio de Abando. El arrestado asestó varios navajazos a la víctima que fue trasladada al hospital.