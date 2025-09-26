Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon batek bikotekide ohia hiru egunez atxiki du Gasteizko etxebizitza batean eta eraso egin dio

Gizona atxilotu egin dute agindu judizial bat urratzea eta bikotekideari lesioak egitea egotzita.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Udaltzaingoak 61 urteko gizon bat atxilotu du Arabako hiriburuko etxebizitza batean bikotekide ohia hiru egunez atxikitzeagatik eta eraso egiteagatik.

Ostegun arratsaldeko lehen orduan, urruntze agindua zeukan gizonak berak deitu zuen 092 telefono-zenbakira agenteei esateko Arriaga-Lakua auzoko bere etxebizitzan txirrina jotzen ari zitzaiola bikotekide ohia.

Agenteak bertaratu zirenean, gizonarekin eta lekuko batekin hitz egin zuten, eta beste patruila batek kalean aurkitu zuen emakumea; aurretik ezagutzen zuten, indarkeria matxistaren biktima baita. 

Testigantza guztiak entzunda jakin zuten agenteek gizonak etxera sartzen utzi ziola emakumeari, eta, ondoren, hiru egunez eduki zuela etxe barruan atxikita, eta "eraso fisikoa ere egin ziola", Udaltzaingoak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Horren aurrean, gizona atxilotu zuten, agindu judiziala urratu eta bikotekideari lesioak egitea egotzita.

Indarkeria matxista Matxismoa Gasteiz Araba Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Ana del Val
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arabako Foru Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute kexarik jaso Bernedoko udalekuen inguruan

Ana Del Val Kultura eta Kirol diputatuak adierazi duenez, Arabako Foru Aldundia datozen egunetan bilduko da familiekin, haien testigantzak bertatik bertara ezagutzeko. Gainera,  udaleku horiei buruzko informazio guztia biltzen ari direla esan du diputatuak, foru erakundeak zer neurri hartuko dituen ikusteko. "Guztiz salagarriak dira gertakari horiek", gaineratu du Del Valek.

Gehiago kargatu