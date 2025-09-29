Asturias
Un barco pesquero de Pasaia es escoltado por la Guardia Civil hasta el puerto de Gijón tras un motín contra el capitán

El capitán, que denunció haber recibido amenazas por parte de 12 de los 16 tripulantes, puso rumbo al puerto de El Musel (Gijón) "ante el temor de que pudieran causar algún daño al barco". La embarcación fue escoltada por la Guardia Civil, quien ha abierto una investigación.
Euskaraz irakurri: Pasaiako arrantza-ontzi bat Gijongo porturaino eskoltatu du Guardia Zibilak, kapitainaren aurkako matxinada baten ostean
Un barco pesquero de Pasaia ha tenido que ser escoltado por la Guardia Civil hasta el puerto de Gijón, tras un motín a bordo por parte de la tripulación y por posibles amenazas al capitán, según una información recogida por el diario El Comercio.

Ocurrió el sábado a mediodía. Sobre las 15.00 horas, los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta desde una embarcación que se encontraba faenando a unas 12 millas al norte de Ribadesella (Asturias). El capitán denunció haber recibido amenazas por parte de 12 de los 16 tripulantes del barco, de origen senegalés. Según detallan fuentes de la Guardia Civil, el patrón del pesquero puso rumbo al puerto de El Musel "ante el temor de que pudieran causar algún daño al barco".

Al tener conocimiento de lo ocurrido, una patrullera de la Guardia Civil puso rumbo al encuentro del pesquero. Tras establecer contacto visual con el barco al norte de Villaviciosa y contactar con el capitán, la situación se encontraba normalizada, sin ser necesario ningún tipo de intervención en el mar.

El barco fue escoltado hasta su atraque en el Espigón II del Puerto de El Musel. Donde esperaban efectivos de la Sección Fiscal de la Guardia Civil de dicho Puerto, así como de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona de Asturias, quienes han abierto una investigación sobre los hechos ocurridos.

