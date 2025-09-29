Asturias
Pasaiako arrantza-ontzi bat Gijongo porturaino eskoltatu du Guardia Zibilak

Kapitainak salatu duenez, 16 tripulatzaileetatik 12k mehatxuak egin dizkiote. Hortaz, Gijongo porturantz jo zuen, "itsasontziari kalterik eragin ziezaioketen beldur". Guardia Zibilak porturaino lagundu zion ontziari, eta ikerketa abiatu du, jazotakoa argitzeko. 

EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak Pasaiako arrantza-ontzi bat eskoltatu behar izan du Gijongo porturaino, tripulazioak kapitaina mehatxatu eta haren aurkako matxinada bat egin zuelako, El Comercio egunkariak jasotako informazioaren arabera.

Gertaera joan den larunbat eguerdian jazo zen. 15:00ak aldera, larrialdi-zerbitzuek alerta-deia jaso zuten, Ribadesellatik (Asturias) iparraldera 12 bat miliatara arrantzan ari zen ontzi baten partez. Kapitainak salatu zuenez, ontziko 16 tripulatzaileetatik 12k mehatxuak egin zizkioten (senegaldar jatorrikoak). Guardia Zibileko iturriek zehaztu dutenez, arrantza-ontziko patroiak orduan Gijongo porturantz jotzea erabaki zuen, "itsasontziari kalterik eragin ziezaioketen beldur".

Gertatutakoaren berri izan zuenean, Guardia Zibilaren patruila-ontzi bat arrantza-ontzia laguntzera abiatu zen. Villaviciosatik iparraldera itsasontzia ikusi eta kapitainarekin harremanetan jarri ondoren, egoera normalizatuta ikusi zuten, eta ez zuten itsasoan inolako esku-hartzerik egin izan behar.

Portu horretako Guardia Zibilaren Atal Fiskaleko eta Asturiasko Eremuko Polizia Judizialaren Unitate Organikoko kideak zain zeuden, eta gertakariei buruzko ikerketa abiatu dute.

