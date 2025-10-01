Dos personas heridas por arma blanca tras una pelea en Vitoria-Gasteiz

Dos personas resultaron heridas por arma blanca ayer tras una pelea en la calle Cruz Blanca de la capital alavesa.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el altercado se produjo sobre las siete y media de la tarde en la citada calle ubicada en el barrio de Coronación.

Dos jóvenes fueron trasladados al hospital de Txagorritxu con heridas leves ocasionadas por arma blanca.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer los sucedido y por el momento no se ha practicado ninguna detención.