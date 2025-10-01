Borroka bat izan da Gasteizen eta bi lagun zauritu dituzte, labanaz
Atzo borroka bat izan zen Gasteizen, Gurutze Zuriaren kalean, eta bi pertsona labanaz zauritu ziren.
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, liskarra arratsaldeko zazpi eta erdiak aldera izan zen, Koroatze auzoko kale horretan.
Bi gazteak Txagorritxuko ospitalera eraman zituzten, arma zuriz egindako zauri arinak zituztela.
Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko, eta oraingoz ez dute inor atxilotu.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Eusko Jaurlaritzak 38 kutxazain automatiko berri jarriko ditu landa eremuko herrietan
Udalerri horiek bete beharko dituzten baldintzak honakoak dira: 300 biztanle baino gehiago izatea, egun hurbilen duten kutxazaina 8 kilometrora edo gehiagora egotea edota urtean 100.000 turista baino gehiago jasotzea.
Pasaiako 'Beti Aingeru' ontziko tripulazioko kideek ukatu egin dute matxinatu zirela eta patroiari eraso ziotela
Armadoreak atzo emandako bertsioa ukatu bakarrik ez, harengandik jasotako tratua salatu dute. "Zaborra gainera bota zigunean esan genuen ezin genuela gehiago", azaldu dute.
Bernedoko udalekuan egondako hiru adingabe deklaratzera deitu dituzte
Ertzaintzaren atestatuan identifikatuta agertzen diren hiru adingabe deitzea erabaki du auziaren ardura duen Gasteizko Instrukzioko 3. epaitegiak, "biktima-lekuko" gisa deklara ditzaten.
Denboralea gogor astintzen ari da Balear Uharteak
Eivissa eta Formentera uharteetan alerta gorria ezarri dute hamabi orduan metro koadroko 180 litro pilatuko direlako. Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) "kontuz ibiltzeko" eskatu du, "uholdeak eta bat-bateko ur-goraldiak izan daitezkeelako".
Eider Mendoza: "Bernedoko udalekuen kasuan gertatutakoa argitu behar da, inor jomugan jarri gabe, baina arduraz"
Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Bernedoko udalekuen inguruan sortutako "kezka" izan du hizpide, eta nabarmendu du beharrezkoa dela "lehenbailehen argitzea bai udalekuetan gertatutakoa, bai auzitegietan gertatutakoa". Horrez gain, adingabeen familiei babes osoa eman die.
Walk On Project Fundazioak WOP Challenge eta XIII Estropatada egingo ditu asteburuan Bilbon
Zientziaren eta gaixotasun neurodegeneratiboen ikerketaren aldeko sentsibilizazioa lortu nahi dute, ekitaldi berezien bitartez.
'Johan de Witt' NATOren ontzi ezagunak geldialdia egin du Bilbon
Herbehereetako Errege Armadako 'HNLMS Johan de Witt' ontzi anfibioa Bilboko portuan egongo da urriaren 2ra arte, NATOk Portugalen egindako maniobra batzuetan parte hartu ondoren.
772 kokaina kilo atzeman dituzte Hendaian
Kargamentuak 31 milioi euroko balioa du. Iraileko hirugarren esku-hartzea izan da.
Mendozak Bernedon gertatutakoa "lehenbailehen" argitzeko eskatu du, "inor jomugan jarri gabe, baina erantzukizunez"
"Adingabeez ari gara, eta, horiek babesteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak ezin du xehetasunik eman", adierazi du ahaldun nagusiak.