GERTAERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Borroka bat izan da Gasteizen eta bi lagun zauritu dituzte, labanaz

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko, eta oraingoz ez dute inor atxilotu.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Atzo borroka bat izan zen Gasteizen, Gurutze Zuriaren kalean, eta bi pertsona labanaz zauritu ziren.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, liskarra arratsaldeko zazpi eta erdiak aldera izan zen, Koroatze auzoko kale horretan.

Bi gazteak Txagorritxuko ospitalera eraman zituzten, arma zuriz egindako zauri arinak zituztela.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko, eta oraingoz ez dute inor atxilotu.

Gasteiz Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu