Euskadi contará con una plataforma única de ensayos clínicos en oncología, abierta a cualquier persona

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado esta mañana en Bilbao la puesta en marcha de una Plataforma Única de Ensayos y Proyectos de Investigación en Oncología, un paso que a su juicio permitirá garantizar un acceso equitativo de los pacientes a los ensayos clínicos disponibles en Euskadi y reforzar la capacidad del sistema para atraer recursos y generar innovación en la lucha contra el cáncer.

La creación de esta plataforma se enmarca en el Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030, que será presentado oficialmente el próximo 17 de octubre.

"Más investigación significa más y mejor salud, más oportunidades y mayor esperanza para los y las pacientes", ha señalado Martínez.