CÁNCER
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskadi contará con una plataforma única de ensayos clínicos en oncología, abierta a cualquier persona

La creación de esta nueva plataforma se enmarca en el Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030, y el objetivo es "aumentar" el número de ensayos clínicos como la participación de pacientes, "garantizando la igualdad de oportunidades".

Investigación del cáncer. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Onkologiako saiakuntza klinikoetarako plataforma bateratua jarriko da martxan Euskadin, edonori irekia egongo dena
author image

EITB

Última actualización

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado esta mañana en Bilbao la puesta en marcha de una Plataforma Única de Ensayos y Proyectos de Investigación en Oncología, un paso que a su juicio permitirá garantizar un acceso equitativo de los pacientes a los ensayos clínicos disponibles en Euskadi y reforzar la capacidad del sistema para atraer recursos y generar innovación en la lucha contra el cáncer.

La creación de esta plataforma se enmarca en el Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030, que será presentado oficialmente el próximo 17 de octubre. 

"Más investigación significa más y mejor salud, más oportunidades y mayor esperanza para los y las pacientes", ha señalado Martínez. 

“El cáncer continúa siendo la primera causa de fallecimiento en nuestro país. Con este plan y con la nueva plataforma única de ensayos, Euskadi da un paso decisivo para situarse en la vanguardia de la investigación y la atención oncológica en Europa. Más investigación significa más y mejor salud, más oportunidades y mayor esperanza para los pacientes”

Actualmente, hay en Euskadi 140 proyectos de investigación activos y más de 12 000 pacientes implicados en ensayos clínicos relacionados con el cáncer. El objetivo del Ejecutivo es aumentar tanto el número de ensayos como la participación de pacientes, garantizando igualdad de oportunidades, acceso a terapias innovadoras y una gestión avanzada de los datos generados.

La presentación de esta nueva herramienta coincide con la tercera y última visita del grupo de expertos europeos de referencia en oncología a Euskadi, que tras un año de trabajo conjunto han acompañado a profesionales de Osakidetza, Institutos de Investigación Sanitaria del Departamento de Salud y asociaciones de pacientes en la elaboración y mejora del Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030.

Osakidetza Comunidad Autonóma Vasca Salud Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zupiria afirma que "lo más urgente es aclarar si se han producido vulneraciones de derechos" a menores en Bernedo

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha insistido en que "lo primero es analizar y la justicia debe responder, con la colaboración de la Ertzaintza a las cuatro denuncias". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, asimismo, ha apostado por "revisar si las normas en vigor son las más adecuadas para hacer un seguimiento" de las actividades de ocio y tiempo libre organizadas por entidades privadas.

Inundaciones en Ibiza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El temporal de lluvias torrenciales se ceba con las Islas Baleares

Las islas de Ibiza y Formentera han activado la alerta roja por acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pide "precaución por posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces" ante el riesgo de lluvias torrenciales en el archipiélago, a dónde se ha trasladado la borrasca que sacude desde el domingo al este peninsular.
Cargar más