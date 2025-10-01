Estafas

Una agresión sexual en San Sebastián destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas con falsos anuncios de contactos

La Ertzaintza ha detenido a cuatro jóvenes vinculados al grupo, que habría obtenido más de 55 000 euros mediante coacciones y engaños en plataformas de citas online.
Agencias | EITB

Una agresión sexual registrada en enero en San Sebastián ha permitido a la Ertzaintza desarticular un grupo criminal dedicado a estafas en línea. El cabecilla del grupo fue detenido por los hechos de abuso a una menor, lo que llevó a descubrir que la organización operaba desde septiembre de 2022.

El grupo estaba formado por tres hombres y una mujer, de entre 19 y 21 años, residentes en Donostialdea y unidos por lazos familiares y de afinidad. Se dedicaban a publicar anuncios falsos en plataformas de contactos y servicios sexuales, engañando a más de 300 víctimas en toda España para que realizaran pagos electrónicos y transferencias por servicios inexistentes.

Las víctimas, en su mayoría de Canarias y Galicia, recibían mensajes intimidatorios que exigían pagos adicionales bajo amenazas de divulgar sus conversaciones y supuestos servicios contratados. La investigación permitió rastrear cuentas bancarias, líneas telefónicas y dispositivos utilizados para dificultar la localización del grupo.

El operativo policial, supervisado por el juzgado de Instrucción número uno de San Sebastián, continúa con diligencias para pasar a disposición judicial a los arrestados, mientras se analiza el alcance completo de la estafa y posibles nuevas víctimas.

 

Ertzaintza Donostia-San Sebastián Sociedad

