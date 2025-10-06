Un total de 14 330 personas han participado en las 170 actividades en la 44 edición de los Cursos de Verano de la EHU

Un total de 14 330 personas han participado, de forma presencial u online en directo, en la edición de 2025 de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (EHU), el 5 % más que en la pasada, pese a que han celebrado 170 cursos y actividades, un 10 % menos que el año pasado.



"Limitar la oferta para crecer en calidad y participación" en cada contenido es "la línea estratégica" que desarrollan los organizadores desde hace unos años y que confirma de nuevo su éxito, ha asegurado la directora académica de Uda Ikastaroak (UIK), Idoia Otaegui, en el balance final de la 44 edición que ha ofrecido este lunes en el Palacio Miramar de San Sebastián, junto a la vicerrectora del campus de Gipuzkoa, Juana Goizueta.



Según los datos facilitados, del total de participantes, 12 386 corresponde a alumnado y 1944 a profesorado, con clara mayoría femenina en el primer colectivo -61 % frente al 36 % masculino-, y cerca de la paridad en el segundo -49 % mujeres y 51 % hombres-.



El perfil de los estudiantes ha sido "variado" en edad, nivel formativo y profesión, ha comentado la directora, que ha destacado que los índices de satisfacción son un año más "excelentes", con una media superior a 9 sobre 10 en los epígrafes más importantes.



La programación de la universidad estival ha incluido concretamente 77 cursos y actividades presenciales, 7 online y 86 en ambos formatos, que se han celebrado mayoritariamente en San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Baiona, pero también en 12 municipios vascos.



La vicerrectora ha considerado por su parte que la edición deja "un balance muy positivo" que consolida los cursos estivales de la universidad pública como "foro de debate, reflexión y transmisión de conocimiento sobre las principales preocupación y retos de la sociedad actual".



Ambas responsables han recordado que este año se ha reforzado la colaboración con los departamentos de Educación y de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, con los que se han organizado programas especiales para el profesorado como 'Aprender para enseñar' e 'Ikasiz Hezi', que han cumplido su 25 aniversario reuniendo a cientos de docentes.



En cuanto a cooperaciones con instituciones, destacan los contenidos implementados con la empresa Irizar, este año sobre moda, sostenibilidad y el etnólogo José Miguel Barandiaran, o con la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha ofrecido los cursos 'TopaGune' de fomento de la participación y ha incorporado metodologías para impulsarla en otros, una tendencia cada vez demanda.



También se han implicado gran cantidad de entidades, pues el 70 % del programa se ha organizado junto a empresas, asociaciones, colectivos y otros agentes externos.



Con las universidades públicas de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra se ha celebrado la cuarta edición de los cursos transfronterizos en Baiona, con 800 participantes en nueve ciclos durante cinco días.



De la gran cantidad de eventos celebrados en más de tres meses las responsables han resaltado el acto oficial de apertura del 2 de julio en el Palacio Miramar, presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, y con conferencia inaugural pronunciada por la directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, así como la lección impartida el 24 de septiembre por el catedrático de Ciencia de la Computación José A. Lozano, que hizo un análisis crítico del futuro de la IA.



Se han debatido infinidad de asuntos de interés en los cursos, pero algunos de los que han tenido mayor impacto mediático han sido 'El ser humano no es lógico y la inteligencia no es artificial', o los que han versado sobre el autogobierno vasco, el problema de la vivienda, la gestión sostenible del litoral europeo, la deportación a campos nazis de los años 40, un 'Internet seguro y feminista' o el que analizó "el hambre como arma de guerra' en Gaza y Colombia.



Entre los de mayor asistencia, figuran los dedicados al género y urbanismo, la fiscalidad innovadora, la IA inclusiva, los 45 años de desarrollo científico bajo el punto de vista de Pedro Miguel Etxenike, el cambio climático, los efectos del crecimiento urbano en la sostenibilidad o la democracia en el actual orden internacional en transformación.