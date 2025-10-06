Guztira, 14 330 pertsonak parte hartu dute EHUren Udako Ikastaroen 44. ekitaldiko 170 jardueretan
Juana Goizueta Gipuzkoako Campuseko errektoreordearen ustez, aurtengo ekitaldiak "balantze oso positiboa" utzi du, unibertsitate publikoaren udako ikastaroak "ezagutzaren trukerako eta gizartearen erronka nagusiei buruzko hausnarketa kritikorako topagune" gisa sendotuz. 2026ko ediziorako proposamenak aurkezteko epea azaroaren 1etik 30era egongo da zabalik.
Guztira, 14 330 pertsonak parte hartu dute, aurrez aurre edo online zuzenean, Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Udako Ikastaroen 2025eko ekitaldian, iaz baino % 5 gehiagok, 170 ikastaro eta jarduera egin dituzten arren, iaz baino % 10 gutxiago.
"Eskaintza kantitatea murriztu baina kalitatean eta parte-hartzean haztea" da antolatzaileek duela urte batzuetatik garatzen duten "ildo estrategikoa", eta estrategia horren arrakasta berretsi dute astelehen goizean Idoia Otaegui Uda Ikastaroak (UIK) elkarteko zuzendari akademikoak eta Juana Goizueta Gipuzkoako campuseko errektoreordeak Donostiako Miramar Jauregian elkarrekin eskaini duen 44. ekitaldiaren balantze-aurkezpenean.
Emandako datuen arabera, parte-hartzaile guztietatik, 12.386 ikasleak izan dira eta 1.944 irakasleak. Lehenengoen artean, gehiengo argia emakumeena da (% 61 eta % 36, hurrenez hurren), bigarrenen artean parte-hartzea parekideagoa izan da (% 49 emakumeak eta % 51 gizonak).
Ikasleen profila "askotarikoa" izan da adinari, prestakuntza mailari eta lanbideari dagokionez, zuzendariak adierazi duenez, eta gogobetetze indizeak aurten ere "bikainak" direla nabarmendu du, epigrafe garrantzitsuenetan 10etik 9tik gorako batezbestekoa baitute.
Udako unibertsitateko programazioak 77 ikastaro eta jarduera presentzial jaso ditu zehazki, beste 7 online izan dira eta 86 bi formatuetan. Gehienak Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Baionan egin dira, baina baita 12 euskal udalerritan ere.
Errektoreordearen ustez, edizioak "oso balantze positiboa" utzi du, eta horrek sendotu egiten ditu unibertsitate publikoaren udako ikastaroak, "ezagutzaren trukerako eta gizartearen erronka nagusiei buruzko hausnarketa kritikorako topagune gisa sendotuz".
Bi arduradunek gogorarazi dutenez, aurten Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin eta Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailarekin lankidetza indartu da. Elkarlan horretatik irakasleei zuzendutako programa bereziak eskaini dira, hala nola “Irakasteko Ikasten” eta “Ikasiz Hezi”, 25. urteurrena ospatuz eta berrikuntza pedagogikoaren, genero identitateen, ongizate emozionalaren edo adimen artifizialaren inguruko gaien inguruan ehunka irakasle bilduz.
Erakundeekiko lankidetzei dagokienez, Irizar enpresarekin batera eskainitako edukiak nabarmendu dituzte, aurten modari eta jasangarritasunari buruzkoak, bai eta Jose Migel Barandiaranek arkeologia, etnografia eta euskal mitologiara egindako ekarpena aztertzeko ikastaroak ere.
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ere azken urteetako elkarlanak jarraitu du, eta parte-hartzea sustatzeko 'TopaGune' ikastaroak eskaini dira, eta beste ikastaroetan parte-hartzea bultzatzeko metodologiak txertatu dira.
Erakunde ugari ere inplikatu dira, programaren % 70 enpresekin, elkarteekin, kolektiboekin eta kanpoko beste eragile batzuekin batera antolatu baita.
Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa euroeskualdeko unibertsitate publikoekin mugaz gaindiko ikastaroak eskaini dituzte, laugarrenez, Baionan, eta 800 lagunek hartu dute parte bederatzi ziklotan bost egunez.
Hiru hilabete baino gehiagotan egindako ekitaldi ugarietatik, arduradunek uztailaren 2an, Imanol Pradales lehendakaria buru zela, Miramar Jauregian egindako irekiera-ekitaldi ofiziala nabarmendu dute, eta ekitaldi horretan Miren Arzalluz Guggenheim Bilbao Museoko zuzendariak emandako inaugurazio-hitzaldia, bai eta irailaren 24an Jose A. Lozano Konputazioaren Zientziako katedradunak emandako ikasgaia ere, adimen artifizialaren etorkizunaren azterketa kritikoa hizpide hartuta.
Hamaika gai interesgarri eztabaidatu dira ikastaroetan, baina eragin mediatiko handiena izan dutenen artean daude, esaterako, 'Gizakia ez da logikoa eta adimena ez da artifiziala', edo euskal autogobernuari, etxebizitzaren arazoari, Europako itsasertzaren kudeaketa iraunkorrari, edo 40ko hamarkadako eremu nazietarako deportazioei buruzkoak ere, bai eta 'Internet seguru eta feminista' bati edo Gazan eta Kolonbian 'gosea gerra arma gisa' aztertu zuenari buruzkoak ere.
Jende gehien erakarri dutenen artean, berriz, generoari eta hirigintzari eskainitakoak, fiskalitate berritzailearen ingurukoak, Adimen Artifizial inklusiboari buruzko ikastaroa daude, bai eta Pedro Miguel Etxenikek azken 45 urteko garapen zientifikoaz eskainitakoa, klima aldaketaren ingurukoa, hiri hazkundeak jasangarritasunean dituen ondorioei buruzkoa edo eraldatzen ari den egungo nazioarteko ordenan demokraziak duen lekuari buruzko saioa.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
EAEn, 43.000 pertsonak baino gehiagok hitzordua hartu dute gripearen aurkako txertoa jartzeko
EAEn, gaur hasi da arrisku-taldeek eta pertsona zaurgarriek txertoa jartzeko kanpaina. 43.000 pertsonak baino gehiagok eskatu dute txertoa jartzeko hitzordua, horietatik 20.381 80 urtetik gorakoak dira, eta 2.353, haurrak. Gripearen txertoarekin batera, arrisku-taldeei covidaren aurkako txertoa jasotzeko aukera ere ematen zaie.
Arte Ederren Bilboko Museoaren 1970eko eraikina ireki dute, birgaiturik
Arte Ederren Bilboko Museoak berriro ireki ditu 1970eko eraikinaren ateak, birgaiturik dagoela, oraingoan. Irekiera ekitaldia Baselitzen 50 margolanen eta beste lan enblematiko batzuen erakusketa batekin ospatu da.
PPk Bernedoko udalekuak ikertzeko batzordea egitea eskatu dio Legebiltzarrari
Erakundeek eta alderdi politikoek salaketen aurrean izandako jokabidea kritikatu du De Andresek.
Israelek atxilotutako Global Sumud Flotillako lau ekintzaile euskal herritarrak gaur itzuliko dira
Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak jakinarazi du astelehenean aterako direla Israeldik etxera bidean, nazionalitate espainiarra duten beste 24 ekintzailerekin batera. Igandean 21 ekintzaile Madrilera iritsi ziren.
Bilboko metro zerbitzua berrezarri dute Indautxu eta San Ignazio artean, matxura batengatik bi orduz etenda egon ostean
San Ignazio eta Sarriko artean zihoan unitate bat matxuratu egin da eta, horren ondorioz, Indautxu eta San Inazio geltokien arteko trenen zirkulazioa ia bi orduz eten egin dute. Gainera, atzerapenak izan dira gainerako trenetan. Metro Bilbaok jakinarazi duenez, pixkanaka ohiko maiztasunak berreskuratzen joango direla.
Auto-istripua izan da Tafallan, eta 17 urteko mutil bat larri zauritu da
Kopilotua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, larri, eta 29 urteko gidaria, berriz, Azkoiengo osasun zentroan artatu dute.
Dibulgazio-aldizkari bateko ilustratzaileak "España" idatzi du Irulegiko eskuaren irudi batean
Arqueología e Historia aldizkariak baskoien historiari buruz egindako zenbakia merkatutik kentzea erabaki du, ilustratzaileak Irulegiko eskuan "Sorioneku" idatzi beharrean "ESPAÑA" idatzi du eta. Argitaletxeak barkamena eskatu du, eta ilustratzaileak, barkamena eskatu ostean, txantxa bat izan zela azaldu du.
Ezagutzen ez dituzun Aquariumeko hamar bitxikeria
2025ean Donostiako Aquariumek mugarri historikoa ospatu du: 100 urte bete dira lehen harria jarri zutenetik. Hiriko gune enblematikoa da, eta haurrak eta helduak erakartzen ditu. Esther Irigaray zuzendariarekin hitz egin dugu, agian ezagutzen ez dituzun 10 bitxikeria ezagutzeko. Bitxikeria horiek agerian uzten dute tradizioak, zientziak eta itsasoarekiko jakin-minak bat egiten dutela Europako akuariorik bisitatuenetako batean.
Ehun urtetik gorako Euskadiko eraikinak, historiaren lekuko
Gasteizek, Bilbok eta Donostiak lehen harria edo inaugurazioa 1925 inguruan duten eta aurten ia mende bateko historia betetzen duten hainbat eraikin kontserbatzen dituzte. Ehun urteko eraikin horien artean aipagarriena errepasatuko dugu Amaia Rementeria arkitektoarekin.