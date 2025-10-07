Herida grave una mujer de 45 años en un accidente laboral en Funes

Una mujer de 45 años ha resultado herida grave en un accidente laboral ocurrido este lunes por la noche en una empresa alimentaria ubicada en Funes.

El centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 20:27 horas del lunes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Peralta, al equipo médico de la zona, dos ambulancias y patrullas de la Policía Foral.

La trabajadora, que ha sufrido el atrapamiento de ambas extremidades superiores en una máquina, ha sido trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, donde permanece ingresada con traumatismos en extremidades superiores, con pronóstico grave.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.