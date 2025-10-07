LAN ISTRIPUA

45 urteko langile bat larri zauritu da Funesen gertatutako lan istripu batean

Emakumezko langilea makina batek harrapatu du, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, larri.

Sos Navarra 112
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

45 urteko emakumezko bat larri zauritu da, astelehen gauean, Funeseko elikagai enpresa batean gertatutako lan istripu batean, Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez. 

SOS Nafarroa (112) larrialdi zerbitzuak 20:27an jaso du abisua, eta Azkoiengo suhiltzaileak, osasun langileak, bi anbulantzia eta Foruzaingoa mobilizatu ditu.

Langilea makina batek harrapatu du, eta anbulantzian eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Traumatismoak direla eta, pronostiko larria du. 

Foruzaingoak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko. 

