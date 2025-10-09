Operación policial en Bizkaia y Cantabria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Desarticulada una organización criminal tras interceptar 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga valorada en 1,5 millones

VITORIA, 09/10/2025.-La Guardia Civil del País Vasco y Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína en la costa Cantábrica. La droga era transportada desde el sur en vehículos dotados de dobles fondos para el transporte seguro de la droga. El jefe de la organización en el norte de España es un vecino de Santoña que negociaba, organizaba y aseguraba los transportes haciendo de vehículo lanzadera. Las investigaciones se inician a raíz de la detención a finales del año pasado de un vecino de Asturias en el peaje de Arrigorriaga en la AP68, cuando el Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Bizkaia en un control rutinario, incauta 58 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un vehículo.-EFE/ Guardia Civil/Policía Nacional ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gaizkile talde bat desegin dute Arrigorriagan 58 kilo kokaina atzeman ostean, 1,5 milioiko balioarekin
author image

EITB

Última actualización

Las tres personas detenidas han ingresado en prisión y se han intervenido dos vehículos dotados de "caletas" con singulares sistemas de apertura, además de siete teléfonos móviles y 3.400 euros. Ha sido una operación conjunta de la Guardia Civil del País Vasco y Policía Nacional.

Drogas Bizkaia Cantabria Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Bilbobuseko autobus elektrikoak Metro Bilbaoko energiaz baliatzen dira gauean % 100ean kargatzeko
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bilbobus se mueve con la energía nocturna de Metro Bilbao

Los autobuses eléctricos de Bilbobus reaprovechan la energía de Metro Bilbao para cargarse al 100 % durante la noche. Una conexión hasta la subestación más cercana (un kilómetro aproximadamente) transporta la potencia de Metro Bilbao hasta las cocheras de Bilbobus, y se distribuye por 14 puntos de carga diferentes de 120 KW. Este reaprovechamiento de energía ha permitido hasta el momento el ahorro de 426 toneladas de CO2.
Cargar más