Cinco personas heridas en una colisión entre un camión y un turismo en Genduláin
Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración y trasladadas al Hospital Universitario de Navarra este sábado por la mañana como consecuencia de una colisión entre un camión y un turismo en Genduláin.
El siniestro ha provocado el corte de la Autovía del Camino (A-12), en sentido Pamplona/Iruña. Se ha habilitado un desvío por la NA-1110, Galar-Viana, según informan desde la Policía Foral.
En el accidente han intervenido efectivos de bomberos, personal sanitario y la unidad de Atestados de la Policía Foral.
