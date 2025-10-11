NAVARRA
Cinco personas heridas en una colisión entre un camión y un turismo en Genduláin

El siniestro ha provocado el corte de la Autovía del Camino (A-12), en sentido Pamplona/Iruña. Se ha habilitado un desvío por la NA-1110, Galar-Viana, según informan desde la Policía Foral.
El accidente ha provocado el corte de la Autovía del Camino (A-12), en sentido Pamplona/Iruña. Foto: Policía Foral
Euskaraz irakurri: Bost pertsona zauritu dira Gendulainen, kamioi baten eta auto baten arteko talkan
Agencias | EITB

Última actualización

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración y trasladadas al Hospital Universitario de Navarra este sábado por la mañana como consecuencia de una colisión entre un camión y un turismo en Genduláin.

El siniestro ha provocado el corte de la Autovía del Camino (A-12), en sentido Pamplona/Iruña. Se ha habilitado un desvío por la NA-1110, Galar-Viana, según informan desde la Policía Foral.

En el accidente han intervenido efectivos de bomberos, personal sanitario y la unidad de Atestados de la Policía Foral.

