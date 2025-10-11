Albiste da
Bost pertsona zauritu dira Gendulainen, kamioi baten eta auto baten arteko talkan

Istripuaren ondorioz, Bideko Autobidea (A-12) itxi dute, Iruñerako noranzkoan, eta NA-1110 errepidetik (Galar-Viana) desbideratzen ari dira zirkulazioa, Foruzaingoak jakitera eman duenez.

Cinco personas heridas en una colisión entre un camión y un turismo en Genduláin
Istripuaren ondorioz, Bideko Autobia (A-12) itxi behar izan dute, Iruñerako noranzkoan. Argazkia: Foruzaingoa
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bost pertsona zauritu dira larunbat goizean Gendulainen, kamioi batek eta auto batek talka eginda, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte.

Istripuaren ondorioz, Bideko Autobidea (A-12) itxi dute, Iruñerako noranzkoan, eta NA-1110 errepidetik (Galar-Viana) desbideratzea egokitu dute zirkulazioa, Foruzaingoak jakitera eman duenez.

Suhiltzaileak, osasun arloko langileak eta Foruzaingoaren Atestatuen unitatea aritu dira istripua izan den tokian.

