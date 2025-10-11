GRAN FIESTA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

MAKUSI celebra su gran fiesta anual, con un amplio programa de actividades

MAKUSI plataformak urteko jai erraldoia egin du larunbat honetan BEC!-en, haur eta gazteei zuzendutako jarduera-egitarau zabalarekin
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: MAKUSI plataformak urteko jai erraldoia egin du larunbat honetan BEC!-en, haur eta gazteei zuzendutako jarduera-egitarau zabalarekin
author image

EITB

Última actualización

El ecosistema y plataforma digital de EITB en euskera para niños y jóvenes vive este sábado su gran día, ya que por segunda vez MAKUSI está celebrando su gran fiesta del año, durante todo el día, en el BEC! de Barakaldo. Además, los protagonistas del universo MAKUSI tendrán espacios propios.

Jóvenes Niños Fiestas Ocio Comunidad Autonóma Vasca Televisión Pública Sociedad

Más noticias sociedad

Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los Alcázares, a 11 de octubre de 2025, en Los Alcázares, Murcia (España). Los Alcázares ha sufrido graves inundaciones a causa de intensas lluvias provocadas por la DANA 'Alice'. En apenas doce horas se han acumulado más de 150 litros por metro cuadrado, colapsando canales y ramblas como la de La Maraña y desbordando el canal del Postrasvase. Edu Botella / Europa Press 11 OCTUBRE 2025;INUNDACIONES 11/10/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La dana ‘Alice’ mantiene en alerta a toda la costa mediterránea de la península

La dana ‘Alice’ ha dejado lluvias torrenciales e inundaciones en muchas localidades de la costa mediterránea, especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. La comunidad Valenciana ha sido una de las más damnificadas, con más de 110 litros por metro cuadrado en cuatros horas en varios puntos de Gandia (Valencia). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta y asegura que las precipitaciones se mantendrán hasta el lunes.
Cargar más