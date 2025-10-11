Albiste da
Gazarako bake akordioa |
Frantziako lehen ministroa |
JAI ERRALDOIA
MAKUSIren urteko jai erraldoia, haur eta gazteei zuzendutako jarduera-egitarau zabalarekin

MAKUSI plataformak urteko jai erraldoia egin du larunbat honetan BEC!-en, haur eta gazteei zuzendutako jarduera-egitarau zabalarekin
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EITBk haur eta gazteentzat euskaraz duen ekosistema eta plataforma digitalak egun handia du larunbat honetan. Izan ere, bigarrenez, MAKUSIren urteko jai erraldoia ospatzen ari dira egun osoan Barakaldon, BECen. MAKUSI unibertsoko protagonistek gune bereziak dituzte bertan.

