Cortada la AP-15 en Izurdiaga por un grave accidente con un motorista gravemente herido

El siniestro ha ocurrido en el punto kilométrico 110, sentido norte. El suceso se ha saldado con dos heridos, uno de ellos grave.
Imagen del suceso ocurrido en la AP-15. Foto: Policía Foral
EITB

Última actualización

Un grave accidente ha obligado a cortar este lunes la AP-15 en Izurdiaga (Navarra), en el punto kilométrico 110 y sentido norte. Según ha informado la Policía Foral, en el siniestro, que ha implicado a dos coches y una motocicleta, han resultado heridas dos personas, una de ellas de gravedad: el motorista, un hombre de 54 años.

Los equipos de emergencia han atendido y trasladado a los heridos a centros hospitalarios. La Policía Foral está investigando las causas del accidente y regulando el tráfico en la zona.

Navarra Accidentes de Tráfico Policía Foral Sociedad

