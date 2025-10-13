Cortada la AP-15 en Izurdiaga por un grave accidente con un motorista gravemente herido

Un grave accidente ha obligado a cortar este lunes la AP-15 en Izurdiaga (Navarra), en el punto kilométrico 110 y sentido norte. Según ha informado la Policía Foral, en el siniestro, que ha implicado a dos coches y una motocicleta, han resultado heridas dos personas, una de ellas de gravedad: el motorista, un hombre de 54 años.

Los equipos de emergencia han atendido y trasladado a los heridos a centros hospitalarios. La Policía Foral está investigando las causas del accidente y regulando el tráfico en la zona.