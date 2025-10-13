Nafarroa
AP-15 autobidea itxi dute Izurdiagan, istripu larri baten ondorioz

Ezbeharra 110. kilometroan gertatu da, iparralderako noranzkoan. Bi pertsona zauritu dira, horietako bat larri.

AP-15 autobidean gertatutako gertakariaren irudia. Argazkia: Foruzaingoa
EITB

Azken eguneratzea

Istripu larri baten ondorioz, AP-15 autobidea itxi behar izan dute astelehen honetan Izurdiagan (Nafarroa), 110. kilometroan eta iparralderako noranzkoan. Foruzaingoak jakitera eman duenez, bi autoren eta motor baten arteko istripuan bi pertsona zauritu dira, horietako bat larri: 54 urteko motozalea.

Larrialdi-taldeek zaurituak artatu eta ospitalera eraman dituzte. Foruzaingoa istripuaren arrazoiak ikertzen ari da, eta zirkulazioa bideratzen ari da.

