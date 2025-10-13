Violencia machista
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La juez califica de presunto asesinato la muerte de una mujer en Zizur en julio y tramita el procedimiento del jurado

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha acordado la continuación por el procedimiento del jurado, por un presunto delito de asesinato por la concurrencia de la agravante de alevosía, de la causa seguida contra un hombre de 85 años que supuestamente mató el pasado 29 de julio a su esposa de 78 en Zizur Mayor.
ZIZUR MAYOR (NAVARRA), 29/07/2025.- La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer de 78 años, de nacionalidad española pero de origen colombiano, que fue hallada muerta este martes en su domicilio de Zizur Mayor, Navarra. EFE/Villar López
Domicilio en la que se produjo el crimen. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Uztailean Zizurren emakume bat hil izana ustezko hilketatzat jo du epaileak, eta epaimahaiaren prozedura bideratu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha acordado la continuación por el procedimiento del jurado, por un presunto delito de asesinato por la concurrencia de la agravante de alevosía, de la causa seguida contra un hombre de 85 años que supuestamente mató el pasado 29 de julio a su esposa de 78 en Zizur Mayor.

En dos resoluciones judiciales dictadas los pasados días 2 y 9, que pueden ser recurridas ante la Audiencia Provincial, la magistrada continúa con las diligencias de investigación, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Así, señala que ya cuenta con el informe forense, según el cual la causa de la muerte, de etiología "homicida", fue un "daño encefálico postraumático". Según ese dictamen médico, no se aprecian lesiones de defensa o lucha en la víctima, una "paciente frágil, senil, dependiente, con deterioro cognitivo y parkinsoniano", así como con problemas de movilidad y caídas.

Entre otras pruebas solicitadas, el juzgado está a la espera de una pericial forense acordada sobre la capacidad del investigado tanto en el momento de los hechos como durante la tramitación de este procedimiento judicial.

Por este motivo, la juez rechaza la solicitud de archivo de la causa solicitada por la representación letrada del imputado en este momento procesal.

A mediados del pasado agosto la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estimó parcialmente un recurso de la defensa y decretó la prisión domiciliaria del octogenario encausado, que estaba en prisión provisional desde el día del crimen.

Violencia machista Víctimas de violencia machista Cizur Navarra Machismo Feminismo Delitos Juicios Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Idurre Eskisabel: "Los perfiles lingüísticos sirven para que el empleo público se ajuste a las necesidades lingüísticas de la sociedad"

La secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, además, cree que implementando esos perfiles se puede lograr que la Administración tambien "traccione" en favor de la normalización del euskera. Eskisabel ha denunciado que la "política lingüística la están haciendo los jueces", "usurpando" esa potestad a instituciones como el Parlamento Vasco, y espera que el nuevo debate abierto traiga consigo "seguridad jurídica" para "hacer política lingüística que sea propulsora de la normalización".
Cargar más