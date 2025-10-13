Indarkeria matxista
Epaileak hilketatazat jo du uztailean Zizurren hildako emakumearen kasua, eta epaimahaiaren prozedura bideratu du

Iruñeko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 1 zenbakiko epaitegiko titularrak epaimahaiaren prozedura abiatzea erabaki du, uztailaren 29an Zizur Nagusian 78 urteko emaztea hil zuelakoan 85 urteko gizon baten aurka abian den auzian. Hilketa delitua leporatzen diote, azpikeriaren astungarriarekin. 

ZIZUR MAYOR (NAVARRA), 29/07/2025.- La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer de 78 años, de nacionalidad española pero de origen colombiano, que fue hallada muerta este martes en su domicilio de Zizur Mayor, Navarra. EFE/Villar López
Krimena gertatu zen bizilekua. Argazkia: EFE.
Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Iruñeko 1 zenbakiko Epaitegiko titularrak hilketatzat jo du uztailean Zizurren izandako emakume baten heriotzaren kasua, eta aurrrea egitea erabaki du, epaimahaiaren prozedura abian jarri du eta. Uztailaren 29an Zizur Nagusian 78 urteko emaztea hil zuelakoan 85 urteko gizon baten aurkako auzia abian da; hilketa delitua leporatzen diote, azpikeriaren astungarriarekin. 

Joan den hilaren 2an eta 9an emandako bi ebazpen judizialetan, (Probintzia Auzitegian errekurritu daitezke), magistratuak ikerketa-eginbideekin jarraitzen du, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez.

Hala, adierazi duenez, eskuetan du auzitegi-medikuaren txostena; horren arabera emakumearen heriotza "trauma osteko kalte entzefalikoa izan zen, eta "hilketaren" ezaugarriak zituen. Medikuaren irizpen horren arabera, gorpuak ez du bere burua babestu izanaren edo erasotzaileari aurre egitearen ondoriozko zauririk, horren arabera biktima "paziente zaurgarria zen, mendekotasuna zuen eta parkinsona eta narriadura kognitiboa zituen", mugitzeko arazoak zituen, eta erorikoak ere izandakoa zen. 

Eskatutako beste froga batzuen artean, epaitegia auzitegi-medikuaren txosten perizial baten zain dago, ikertuak gertakarien unean nahiz prozedura judizialaren izapidetze-garaian zuen gaitasunari buruzkoa. 

Inputatuaren abokatuak auzia artxibatzeko eskaera egin du, eta epaileak ez du onartu.

Joan den abuztuaren erdialdean, Probintzia Auzitegiko Bigarren Sekzioak defentsaren errekurtso bat onartu zuen, zati batean, eta laurogei urteko auzipetuak behin-behineko espetxealdia etxean betetzea onartu zuen. 

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Zizur Nafarroa Matxismoa Feminismoa Delituak Epaiketak Gizartea

