Cuatro heridos, dos de ellos graves, tras una colisión múltiple en Sunbilla
El accidente se ha producido en el kilómetro 54 de la carretera N-121-A, en el túnel de Larrakaitz, donde han colisionado dos turismos y dos camiones.
Cuatro personas han resultado heridas este martes por la tarde, dos de ellas de gravedad, tras sufrir un accidente múltiple en la carretera N-121-A, en Sunbilla (Navarra), en el interior del túnel de Larrakaitz.
En el siniestro se han visto implicados dos turismos, un camión rígido y uno articulado, y la vía ha quedado cerrada al tráfico en ambos sentidos. El tráfico se ha habilitado por la carretera NA-120.
El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 16:25 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Oronoz, dos ambulancias medicalizadas, dos ambulancias de soporte vital básico, los equipos médicos de Doneztebe y Lesaka, un helicóptero medicalizado, personal de Obras Públicas y patrullas de la Guardia Civil.
Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a cuatro personas:
Una mujer de 39 años ha sido trasladada en helicóptero medicalizado con un traumatismo abdominal grave. Un varón de 82 años ha sido trasladado en la ambulancia medicalizada con traumatismo torácico y en la pelvis; también en estado grave.
En ambulancias de soporte vital básico han sido trasladados una mujer, con politraumatismos de carácter reservado, y un varón de 50 años, con contusiones de pronóstico leve.
Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas del siniestro.
