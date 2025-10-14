Accidente de tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cuatro heridos, dos de ellos graves, tras una colisión múltiple en Sunbilla

El accidente se ha producido en el kilómetro 54 de la carretera N-121-A, en el túnel de Larrakaitz, donde han colisionado dos turismos y dos camiones.

Accidente de Sunbilla. Foto: Guardia Civil Navarra.
Euskaraz irakurri: Lau zauritu, horietako bi larri, Sunbillan izandako trafiko-istripu baten ondorioz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Cuatro personas han resultado heridas este martes por la tarde, dos de ellas de gravedad, tras sufrir un accidente múltiple en la carretera N-121-A, en Sunbilla (Navarra), en el interior del túnel de Larrakaitz. 

En el siniestro se han visto implicados dos turismos, un camión rígido y uno articulado, y la vía ha quedado cerrada al tráfico en ambos sentidos. El tráfico se ha habilitado por la carretera NA-120.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 16:25 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Oronoz, dos ambulancias medicalizadas, dos ambulancias de soporte vital básico, los equipos médicos de Doneztebe y Lesaka, un helicóptero medicalizado, personal de Obras Públicas y patrullas de la Guardia Civil. 

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a cuatro personas

Una mujer de 39 años ha sido trasladada en helicóptero medicalizado con un traumatismo abdominal grave. Un varón de 82 años ha sido trasladado en la ambulancia medicalizada con traumatismo torácico y en la pelvis; también en estado grave.

En ambulancias de soporte vital básico han sido trasladados una mujer, con politraumatismos de carácter reservado, y un varón de 50 años, con contusiones de pronóstico leve. 

Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas del siniestro.

Tráfico Accidentes de Tráfico Navarra Sociedad

Más noticias sobre sociedad

ZIZUR MAYOR (NAVARRA), 29/07/2025.- La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer de 78 años, de nacionalidad española pero de origen colombiano, que fue hallada muerta este martes en su domicilio de Zizur Mayor, Navarra. EFE/Villar López
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La juez califica de presunto asesinato la muerte de una mujer en Zizur en julio y tramita el procedimiento del jurado

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha acordado la continuación por el procedimiento del jurado, por un presunto delito de asesinato por la concurrencia de la agravante de alevosía, de la causa seguida contra un hombre de 85 años que supuestamente mató el pasado 29 de julio a su esposa de 78 en Zizur Mayor.
Cargar más