Trafiko-istripua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lau zauritu, horietako bi larri, Sunbillan izandako trafiko-istripu baten ondorioz

Istripua N-121-A errepideko 54. kilometroan gertatu da, Larrakaitzeko tunelean. Bi autok eta bi kamioik talka egin dute.

Sunbillako istripua. Argazkia: Nafarroako Guardia Zibila.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lau pertsona zauritu dira astearte arratsaldean, horietako bi larri, N-121-A errepidean, Larrakaitzeko tunelaren barruan (Sunbilla, Nafarroa) izandako istripu batean. 

Bi autok , kamioi zurrun batek eta artikulatu batek talka egin dute, eta bidea itxita geratu da bi noranzkoetan. Zirkulazioa NA-120 errepidetik bideratu dute.

SOS Nafarroako larrialdiak kudeatzeko zentroak 16:25ean jaso du istripuaren berri. Oronozko parkeko suhiltzaileak, bi anbulantzia medikalizatu, oinarrizko bizi-euskarriko bi anbulantzia, Doneztebeko eta Lesakako medikuak, helikoptero medikalizatu bat, herri-lanetako langileak eta Guardia Zibilaren patruilak bidali ditu bertara. 

Larrialdi zerbitzuek lau pertsona eraman dituzte Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, Iruñera: 

39 urteko emakume bat helikoptero medikalizatuan eraman dute, sabelean traumatismo larriak dituela. 82 urteko gizonezko bat anbulantzia medikalizatuan eraman dute egoera larrian; toraxean eta pelbisean ditu traumatismoak.

Oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzietan, izaera erreserbatuko politraumatismoak dituen emakume bat eta pronostiko arineko kolpeak dituen 50 urteko gizonezko bat eraman dituzte. 

Guardia Zibila ezbeharraren arrazoiak eta nondik norakoak ikertzen ari da.

Trafikoa Trafiko Istripuak Nafarroa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu