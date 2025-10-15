El hombre de 82 años herido en el accidente de tráfico ocurrido ayer en Sunbilla ha fallecido esta tarde en el Hospital Universitario de Navarra, a donde fue trasladado herido de gravedad.

En el accidente, que tuvo lugar en la N-121-A, en el interior del túnel de Larrakaitz, se vieron implicados dos turismos, un camión rígido y uno articulado, y la vía quedó cerrada al tráfico en ambos sentidos durante varias horas.

La Guardia Civil investiga las causas y circunstancias del siniestro.