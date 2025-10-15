ACCIDENTE DE TRÁFICO

Muere el hombre de 82 años herido grave ayer en un accidente de tráfico en Sunbilla

Ha fallecido hoy en el Hospital Universitario de Navarra.  El accidente tuvo lugar  en la carretera N-121-A, en el interior del túnel de Larrakaitz.

 

Sunbila, ayer
Euskaraz irakurri: Sunbillako auto-istripuan atzo larri zauritutako 82 urteko gizonezkoa hil egin da
EITB

El hombre de 82 años herido en el accidente de tráfico ocurrido ayer en Sunbilla ha fallecido esta tarde en el Hospital Universitario de Navarra,  a donde fue trasladado herido de gravedad. 

En el accidente, que tuvo lugar en la N-121-A, en el interior del túnel de Larrakaitz,  se vieron implicados dos turismos, un camión rígido y uno articulado, y la vía quedó cerrada al tráfico en ambos sentidos durante varias horas. 

La Guardia Civil investiga las causas y circunstancias del siniestro.

