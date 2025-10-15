Muere el hombre de 82 años herido grave ayer en un accidente de tráfico en Sunbilla
Ha fallecido hoy en el Hospital Universitario de Navarra. El accidente tuvo lugar en la carretera N-121-A, en el interior del túnel de Larrakaitz.
El hombre de 82 años herido en el accidente de tráfico ocurrido ayer en Sunbilla ha fallecido esta tarde en el Hospital Universitario de Navarra, a donde fue trasladado herido de gravedad.
En el accidente, que tuvo lugar en la N-121-A, en el interior del túnel de Larrakaitz, se vieron implicados dos turismos, un camión rígido y uno articulado, y la vía quedó cerrada al tráfico en ambos sentidos durante varias horas.
La Guardia Civil investiga las causas y circunstancias del siniestro.
