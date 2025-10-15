AUTO-ISTRIPUA
Sunbillako auto-istripuan larri zauritutako 82 urteko gizonezkoa hil egin da

Nafarroako Unibertsitate Ospitalean zendu da, gaur, gizonezkoa. Istripua N-121-A errepidean gertatu zen, Larrakaitzeko tunelean. Bi autok eta bi kamioik talka egin zuten.
Sunbila, atzo
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sunbillan atzo izandako auto-istripuan zauritutako 82 urteko gizonezkoa hil egin da.  Larri zaurituta eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, eta han zendu da, gaur. 

N-121-A errepidean izan zen istripua,  atzo arratsaldean, Larrakaitzeko tunelaren barruan. Bi autok eta bi kamioik elkarren kontra jo zuten, eta lau pertsona zauritu ziren, horietako bi, larri. 

Errepidea itxita egon zen, bi noranzkoetan, hainbat ordutan. 

Guardia Zibila ezbeharraren arrazoiak eta nondik norakoak ikertzen ari da.

Trafikoa Trafiko Istripuak Nafarroa Gizartea

