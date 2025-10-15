Queman y cruzan contenedores en los accesos de la EHU en Leioa

Desconocidos han quemado un contenedor y cruzado otros en las carreteras del interior del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Leioa (Bizkaia).

También se han colocado varias personas en la principal entrada de estas instalaciones y de algunas facultades con una pancarta alusiva a los paros convocados por los sindicatos este miércoles en solidaridad con el pueblo palestino.

En el campus se encuentran varias furgonetas de la Ertzaintza vigilando las entradas a los edificios.

En relación al transporte público, por otro lado, de momento no se han registrado incidencias y funcionan, al menos, con los servicios mínimos del 30 % fijados por el Gobierno Vasco, a falta de recopilar los datos de primeras horas de la mañana.