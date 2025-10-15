HUELGA EN EDUCACIÓN

Queman y cruzan contenedores en los accesos de la EHU en Leioa

Desconocidos han quemado un contenedor y cruzado otros en las carreteras del interior del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Leioa.
LEIOA (IZKAIA), 15/10/2025.- Incidentes con cruce y quema de contenedores en el campus de Leioa de la UPV/EHU con motivo de la jornada d ehuelga por Palestina. EFE/ Miguel Toña
Contenedor quemado en Leioa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Edukiontziak erre eta gurutzatu dituzte EHUren Leioako sarbideetan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Desconocidos han quemado un contenedor y cruzado otros en las carreteras del interior del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Leioa (Bizkaia).

También se han colocado varias personas en la principal entrada de estas instalaciones y de algunas facultades con una pancarta alusiva a los paros convocados por los sindicatos este miércoles en solidaridad con el pueblo palestino.

En el campus se encuentran varias furgonetas de la Ertzaintza vigilando las entradas a los edificios.

En relación al transporte público, por otro lado, de momento no se han registrado incidencias y funcionan, al menos, con los servicios mínimos del 30 % fijados por el Gobierno Vasco, a falta de recopilar los datos de primeras horas de la mañana.

Contenedores quemados en Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz

Desconocidos han quemado un contenedor de residuos en Vitoria y han echado un bote de humo dentro de otro en San Sebastián, incidentes que en ambos casos han sido ya solventados por los bomberos.

Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, el contenedor dañado en la capital alavesa estaba ubicado en la calle Ferrocaril y el de la guipuzcoana en la confluencia entre el Boulevard y la calle Garibai.

