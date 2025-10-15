GREBA HEZKUNTZAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Edukiontziak erre eta gurutzatu dituzte EHUren Leioako sarbideetan

Ezezagun batzuek edukiontzi bat erre eta beste batzuk gurutzatu dituzte Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) Leioan duen campusean.
LEIOA (IZKAIA), 15/10/2025.- Incidentes con cruce y quema de contenedores en el campus de Leioa de la UPV/EHU con motivo de la jornada d ehuelga por Palestina. EFE/ Miguel Toña
Erretako edukiontzia Leioan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ezezagun batzuek edukiontzi bat erre eta beste batzuk gurutzatu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) Leioako campuseko errepideetan.

Era berean, hainbat pertsona jarri dira instalazio horien eta zenbait fakultateren sarrera nagusian, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko sindikatuek deitu dituzten lanuzteei buruzko pankarta batekin.

Kanpusean Ertzaintzaren furgoneta batzuk daude eraikinetako sarrerak zaintzen.

Garraio publikoari dagokionez, bestalde, oraingoz ez da gorabeherarik izan eta, gutxienez, Eusko Jaurlaritzak ezarritako % 30eko gutxieneko zerbitzuekin funtzionatzen dute, goizeko lehen orduetako datuak bildu gabe.

LEIOA (IZKAIA), 15/10/2025.- Incidentes con cruce y quema de contenedores en el campus de Leioa de la UPV/EHU con motivo de la jornada d ehuelga por Palestina. EFE/ Miguel Toña

Edukiontziak erreta Donostian eta Gasteizen

Ezezagunek hondakin-edukiontzi bat erre dute Gasteizen, eta ke-pote bat bota dute beste baten barruan, Donostian. Bi kasuetan, suhiltzaileak hurbildu eta egoeraren jabe egin dira.

Segurtasun Saileko iturriek jakitera eman dutenez, Arabako hiriburuan kaltetutako edukiontzia Ferrocaril kalean zegoen, eta Donostiakoa, Boulevard eta Garibai kaleen arteko elkargunean.

Leioa EHU Gazako Zerrenda Grebak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu