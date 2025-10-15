Edukiontziak erre eta gurutzatu dituzte EHUren Leioako sarbideetan
Ezezagun batzuek edukiontzi bat erre eta beste batzuk gurutzatu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) Leioako campuseko errepideetan.
Era berean, hainbat pertsona jarri dira instalazio horien eta zenbait fakultateren sarrera nagusian, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko sindikatuek deitu dituzten lanuzteei buruzko pankarta batekin.
Kanpusean Ertzaintzaren furgoneta batzuk daude eraikinetako sarrerak zaintzen.
Garraio publikoari dagokionez, bestalde, oraingoz ez da gorabeherarik izan eta, gutxienez, Eusko Jaurlaritzak ezarritako % 30eko gutxieneko zerbitzuekin funtzionatzen dute, goizeko lehen orduetako datuak bildu gabe.
Edukiontziak erreta Donostian eta Gasteizen
Ezezagunek hondakin-edukiontzi bat erre dute Gasteizen, eta ke-pote bat bota dute beste baten barruan, Donostian. Bi kasuetan, suhiltzaileak hurbildu eta egoeraren jabe egin dira.
Segurtasun Saileko iturriek jakitera eman dutenez, Arabako hiriburuan kaltetutako edukiontzia Ferrocaril kalean zegoen, eta Donostiakoa, Boulevard eta Garibai kaleen arteko elkargunean.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Aburto: "Lekukoen arabera, tiroketa bat izan da Otxarkoagan, baina oraingoz ez dugu frogarik ezta bala-zorrorik aurkitu"
ETB1eko Egun On, Euskadi saioan izan da Bilboko alkatea, eta egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, Ertzaintzak ikerketa abiatu du bart Otxarkoaga auzoan izan omen den tiroketa dela eta. Adierazi du pertsona bat identifikatu dutela, baina oraingoz ez dute inor atxilotu.
Lau zauritu, horietako bi larri, Sunbillan izandako trafiko-istripu baten ondorioz
Istripua N-121-A errepideko 54. kilometroan gertatu da, Larrakaitzeko tunelean. Bi autok eta bi kamioik talka egin dute.
Hizkuntza gutxituak biziberritzeko arnasguneek duten garrantzia aztertuko dute Azpeitian
Nazioarteko konferentzia egingo dute urriaren 16 eta 17an, Soreasu antzokian, eta horretan izena emateko epea bihar, asteazkenean, amaituko da.
Osasun egoera larrian dauden Gazako bost adin txikiko EAEko ospitaleetan artatuko dituzte hil honen amaieran
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak iragarri duenez, hilabete honetan bertan osasun- egoera larrian dauden bost adin txikiko gazatar artatuko dituzte EAEko erietxeetan.
Seme-alaben zaintzarako lanaldi-murrizketen edo eszedentzien dirulaguntzak % 10 igoko dira
Halaber, 4 eta 7 urte bitarteko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek 100 euroko laguntza jasoko dute, familia ugariek dagoeneko jasotzen duten dirulaguntza bera. 2026ko urtarril edo otsailerako dekretu berria onartzea aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak.
Maskota izateagatik tasa bat ordaintzea? Eibarren aukera hori aztertzen ari dira
Maskotak erroldatzeagatik tasa sinbolikoa ezartzea aztertzen ari da PSE-EEk eta EAJk osatutako Eibarko Udala. Espainiako Estatuko zenbait udalerritan 10 eta 50 euro artean kobratzen dute dagoeneko.
AP-15 autobidea itxi dute Izurdiagan, istripu larri baten ondorioz
Ezbeharra 110. kilometroan gertatu da, iparralderako noranzkoan. Bi pertsona zauritu dira, horietako bat larri.
Epaileak hilketatzat jo du uztailean Zizurren hildako emakumearen kasua, eta epaimahaiaren prozedura bideratu du
Iruñeko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 1 zenbakiko epaitegiko titularrak epaimahaiaren prozedura abiatzea erabaki du, uztailaren 29an Zizur Nagusian 78 urteko emaztea hil zuelakoan 85 urteko gizon baten aurka abian den auzian. Hilketa delitua leporatzen diote, azpikeriaren astungarriarekin.
Osakidetzak betetzeko zailak diren plazen lan-eskaintza publikoa deituko du 2026an
Betetzen zailak diren Osakidetzako plazen eskaintza egitea Osasunaren Euskal Itunean jasotako neurrien multzo baten parte da. Ildo horrek atxikipena, fidelizazioa eta lidergo profesionala sustatzen ditu, plantillak egonkortzeko eta zerbitzu publikoen jarraipena bermatzeko helburuarekin.