37 vidas perdidas en Euskadi en 2024: ¿cómo prevenir más tragedias?

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 37 lagun hil ziren iaz Euskadin: nola prebenitu tragedia gehiago?
Naiara Ballesteros | EITB

Última actualización

Hablamos con Estíbaliz Olabarri, directora de Tráfico del Gobierno Vasco, y Rosa María Trinidad de la asociación Stop Violencia Vial, sobre educación, concienciación y los retos actuales para lograr carreteras más seguras. Sus testimonios muestran cómo la prevención puede salvar vidas.

Accidentes de Tráfico Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Sociedad

