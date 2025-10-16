37 vidas perdidas en Euskadi en 2024: ¿cómo prevenir más tragedias?

Alrededor de un 15% de la población de Euskadi está en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social. Así lo concluye la última encuesta del Instituo Nacional de Estadística. Por su parte, Eustat asegura que, cada día, más de 4.000 personas duermen en centros sociales habilitados a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma Vasca. Una cifra que corresponde al año 2024, y que supone un incremento del 24% si lo comparamos con la encuesta realizada en 2022.