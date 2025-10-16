Errepideetan hildakoak

37 lagun hil ziren iaz Euskadin: nola prebenitu tragedia gehiago?

18:00 - 20:00
author image

Naiara Ballesteros | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Trafiko zuzendari Estibaliz Olabarrirekin eta Stop Violencia Vial elkarteko Rosa Maria Trinidadekin hitz egin dugu, hezkuntzari, kontzientziazioari eta errepide seguruagoak lortzeko egungo erronkei buruz. Haien testigantzek agerian jartzen dute prebentzioa giltzarria dela bizitzak salbatzeko.

 

 

