37 lagun hil ziren iaz Euskadin: nola prebenitu tragedia gehiago?
Eusko Jaurlaritzako Trafiko zuzendari Estibaliz Olabarrirekin eta Stop Violencia Vial elkarteko Rosa Maria Trinidadekin hitz egin dugu, hezkuntzari, kontzientziazioari eta errepide seguruagoak lortzeko egungo erronkei buruz. Haien testigantzek agerian jartzen dute prebentzioa giltzarria dela bizitzak salbatzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean Zarautzen emakume baten hilketa salatzeko
Zarauzko Udalak elkarretaratzea deitu du 19:00etan Lege Zaharren plazan, 47 urteko gizon bat atxilotu ostean, 53 urteko emakume bat hil izana leporatuta. Erakundeek eta kolektiboek gaitzespena eta babesa adierazi diote biktimaren inguruari.
Pobreziaren erradiografia Euskadin: Gora egin du arreta-zentroetan lo egiten duten pertsonen kopuruak
Euskadiko biztanleriaren % 15 inguru pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketako egoeran dago. Hala ondorioztatu du Espainiako Estatistikako Erakundearen azken inkestak. Eustatek, bere aldetik, ziurtatu du egunero 4.000 pertsonak baino gehiagok egiten dutela lo Euskal Autonomia Erkidegoan zehar dauden gizarte-zentroetan. Zifra hori 2024. urteari dagokio, eta % 24ko igoera da 2022an egindako inkestarekin alderatuz gero.
Istripu gutxiago, kontzientzia gehiago: bide-segurtasunaren erronka Euskadin
Azken hamarkadetako hildako kopururik txikiena erregistratu da, baina agintariek diote oraindik asko dagoela egiteko.
EITB Maratoiaren bideoklipa grabatu dute Hondarribian Nagusilan elkarteko kideekin
Maratoiaren aurtengo kanpainak zaharatzaro osasuntsuan jarri nahi du fokoa. Hala, Niko Etxarten “Euskal rock´n roll” kantuaren doinura, dantzan ikusi ditugu Nagusilan elkarteko boluntarioak.
Venezuelako kontsulatua itxita dago "aurreikusi gabeko arrazo batengatik"
Bulegoak kutxaz beteta daude eta, dirudienez, ihes baten ondorioz itxi behar izan dute. Venezolanos Bilbao Bizkaiak desinformazioa eta abandonua salatu ditu, bere dokumentazioaren zati handi bat Bilboko bulegoan baitago.
World Press Photo erakusketa, ikusgai Gasteizen
Urteko kazetaritza argazki onenak biltzen dituen World Press Photo erakusketa ikusgai dago Gasteizen. Mundu zabaleko irudiak daude, eta horietako askok Palestinako egoera islatzen dute.
Bilboko Udalak TAO ezarriko du Zorrotzaurren
Uhartea San Inaziorekin lotzen duen zubia ireki ondoren, aparkatutako ibilgailu kopurua handitu da. Auzotarren kexari erantzuna emateko hartu da erabakia.
47 urteko gizon bat atxilotu dute emakume bat hil egin omen duelako, Zarautzen
Gipuzkoako udalerriko Udalak hilketa gaitzesteko elkarretaratzea deitu du ostiralerako Lege Zaharren Plazan.
Autobus batek eta bi autok aurrez aurre jo dute Gasteizen, eta hainbat lagun zauritu dira; horietako bat larri dago
Istripua izan duen autoetako bat Udaltzaingoarena da. Ezbeharra 13:45 aldera gertatu da, Araba kalean, EHUko unibertsitate-campusetik hurbil. Zirkulazioa etenda dago une honetan.