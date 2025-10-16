Varias personas heridas, una de gravedad, tras colisionar un autobús y dos turismos en Vitoria-Gasteiz

Varias personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras haber colisionado un autobús y dos turismos -uno de ellos un coche de la Policía Local- en el casco urbano de Vitoria-Gasteiz.



Según han informado desde la Policia Local de la capital alavesa, el accidente ha tenido lugar sobre las 13.45 horas a la altura del número 33 de la calle Álava, junto al campus universitario de la EHU, por causas que se están investigando.



El vehículo policial implicado en el siniestro ha chocado frontalmente con el autobús, que pertenece al servicio de transporte por carretera de la Diputación, Alavabus.



Al lugar se han desplazado tres ambulancias así como dotaciones de bomberos, que han desencarcelado a varios heridos. Por el momento se ha trasladado a dos personas al hospital y al menos una de ellas tiene lesiones de gravedad.



Como consecuencia del accidente la circulación está cortada, lo que afecta también a la línea 8 de los autobuses urbanos de Tuvisa y del BEI, que están siendo desviados. Hay además varias paradas sin servicio y los problemas en el tráfico se notan ya en la rotonda de portal de Lasarte.